La Universidad del Comahue abre un espacio de orientación vocacional en Neuquén

La Universidad Nacional del Comahue abre un espacio de orientación vocacional llamado «Escenarios Laborales». Se realizará de 11 a 14 en el Aula Magna de la sede en Neuquén.

El próximo sábado 4 de julio, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llevará adelante un nuevo encuentro de los Talleres de Orientación Vocacional, organizado por la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil (DOIE) de la Secretaría Académica. La actividad es con entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

El taller propone explorar distintos campos de intervención profesional, vinculando las carreras universitarias con las realidades laborales actuales. Se abordarán dudas frecuentes sobre las profesiones, sus desafíos y oportunidades en un contexto marcado por la digitalización, la innovación tecnológica y la transformación de los mercados de trabajo.

La UNCo sigue en busca de promover espacios de orientación vocacional que no solo informan sobre la oferta académica, sino que también acompañan a jóvenes y adultos en la construcción de proyectos de vida. La propuesta busca fortalecer competencias reflexivas y críticas, ayudando a comprender que elegir una carrera implica también pensar en la inserción laboral y en el impacto social de cada profesión.

El encuentro está abierto a toda la comunidad, reafirmando el compromiso de la universidad pública con la democratización del acceso al conocimiento. La participación de estudiantes, docentes y profesionales convierte al taller en un espacio de diálogo intergeneracional, donde se comparten experiencias y se construyen horizontes colectivos.

El taller “Escenarios Laborales” es una experiencia académica y social que fortalece los vínculos entre la UNCo y la comunidad, ofreciendo herramientas para pensar el futuro profesional en un mundo laboral en constante cambio.