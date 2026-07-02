De fabricar sus propios remedios a mejorar las terapias: el hospital más grande de Neuquén reunió 75 investigaciones

El hospital más grande de Neuquén reunió a sus profesionales para socializar conocimientos que parten de la experiencia diaria y se transforman en investigaciones: en total se presentaron 75. Las más destacadas van desde la creación de los propios remedios dentro del Castro Rendón hasta trabajos interdisciplinarios sobre patologías genéticas. «Lo ideal en una investigación es que los resultados se traduzcan en una mejora directa para el paciente», resaltó la jefa del Departamento de Docencia e Investigación, Johanna Bastías.

Participaron residentes de más de 30 especialidades, médicos de planta y profesionales de disciplinas no médicas como kinesiología, enfermería crítica, odontología, farmacia y el equipo interdisciplinario de salud mental.

Las jornadas extendieron su duración a cuatro días, del 23 al 26 de junio, debido al alto volumen de producción científica. La jefa del departamento destacó el compromiso de los profesionales de la salud, ya que solo es obligatoria para los residentes como parte de su trayecto formativo.

Las aulas se colmaron de profesionales de salud. (Gentileza).

Farmacia hospitalaria y soberanía sanitaria en Neuquén

Una de las presentaciones más destacadas fue la tesis de grado sobre el servicio de farmacia. Este trabajo documentó el camino desde la crisis sanitaria por Covid-19, hasta la consolidación de un laboratorio propio de “fórmulas magistrales”. “Con la escasez del alcohol en gel pasó a hacerlo la propia farmacia hospitalaria. Eso generó un antes y un después”, enfatizó Bastías.

Señaló que actualmente el hospital produce sus propios colirios y medicaciones oncológicas, lo que reduce la dependencia y asegura el acceso total al tratamiento para las personas que no pueden costearlo. «En otras circunstancias vos tenés que depender de que un laboratorio fije un precio y muchas veces el precio no es acorde. Acá el objetivo no es la ganancia de plata, es que el paciente tenga su medicación», remarcó.

La referente destacó la participación del equipo de Farmacia Hospitalaria del Castro Rendón, una especialidad «transversal» que abarca a todas las áreas del centro de salud. «Fue muy elogiado porque demuestra que se puede hacer una medicina distinta. Es un trabajo que no era médico y fue muy interesante», agregó.

Desafíos en kinesiología y cuidados críticos en el hospital de Neuquén

Por otro lado, la residencia de kinesiología presentó un análisis sobre las tasas de fallo en la extubación de pacientes adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos. El estudio permitió una descripción epidemiológica detallada para identificar por qué algunos pacientes requieren reintubación tras retirar el soporte ventilatorio. Bastías mencionó que, aunque los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos esperados a nivel nacional, la investigación sirve para revisar los procedimientos internos de manera rigurosa.

«En ese protocolo lo que intentaron fue ver por qué había fallado y cómo podemos hacer para mejorar y que no vuelva a suceder. Eso genera mejoras en la atención posterior que va al paciente», sostuvo. El interés reside en replantear una problemática específica para buscar alternativas de resolución colectiva.

Fue una de las presentaciones que más llamó la atención, ya que kinesiología es una residencia que se incorporó hace poco dentro del hospital Castro Rendón y ya genera un alto nivel de producción científica. «Es un ejemplo de cómo los residentes van sacando, de su práctica asistencial, casos clínicos interesantes o diferentes problemáticas que tienen los servicios», resaltó Bastías.

Trabajos interdisciplinario para diagnósticos complejos en el hospital de Neuquén

La colaboración entre genética, pediatría y nefrología fue otro de los puntos destacados del encuentro. La jefa del departamento informó que estos equipos desarrollaron trabajos que permiten una visión global de patologías hereditarias que un solo especialista no puede abarcar de forma aislada.

A través de este enfoque, el hospital impulsó una búsqueda activa de familiares de pacientes con enfermedades genéticas, incluso si estos no presentan síntomas iniciales. «Las patologías genéticas, si uno no las busca y si no hace un abordaje más global, pueden pasar desapercibidas. Esto genera que haya pesquisa en familiares que no vinieron a la consulta y eso es muy importante a nivel de asistencia», explicó.

La multidisciplinariedad fomenta un diálogo necesario entre servicios. «Muchos de los trabajos generan conversación entre las distintas especialidades y sale un producto mucho más rico porque los servicios acuerdan un tratamiento específico», enfatizó.

Participaron residentes y profesionales de planta del hospital de Neuquén. (Gentileza).

La apuesta por la investigación científica en el hospital Castro Rendón

El futuro de la investigación en el hospital apunta hacia la profesionalización de la metodología y la ética científica. El departamento cuenta con un área de asesoramiento personalizado que acompaña a los autores en el manejo de datos y la búsqueda bibliográfica rigurosa. Esta estructura garantiza que la producción mantenga un estándar de excelencia y respete de forma estricta la confidencialidad de la información clínica de cada ciudadano.

Bastías comentó que, hacia adelante, el desafío consiste en sostener estos procesos a pesar de las presiones de la tarea diaria. «No hay un estímulo externo o monetario. Investigar nace de una motivación personal, de ver una problemática y tratar de buscar el por qué mediante la formulación de hipótesis que mejoren la práctica habitual», afirmó.

La evolución de estas jornadas, que se realizan desde hace más de dos décadas, refleja un cambio de paradigma en la salud pública neuquina. En sus inicios, la producción científica era acotada y se limitaba a servicios históricos, pero el crecimiento sostenido de las investigaciones obligó a extender la actividad a cuatro días de exposición para dar lugar a los 75 trabajos seleccionados. El volumen de presentaciones superó con creces los registros de ediciones anteriores.