Pasos a Chile: Neuquén inauguró la conexión eléctrica del paso Mamuil Malal

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, inauguró este jueves la obra de vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal, una infraestructura estratégica que garantiza un suministro eléctrico seguro para uno de los principales corredores entre Argentina y Chile.

Pasos a Chile: Mamuil Malal ya cuenta con suministro eléctrico permanente

La obra, ejecutada íntegramente por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), demandó una inversión cercana a los 400 millones de pesos, financiada con recursos provinciales.

La nueva infraestructura abastece de energía a las dependencias de Aduana, Migraciones, ARCA, Senasa, Vialidad, la base operativa de Gendarmería Nacional, las viviendas de guardaparques del Parque Nacional Lanín y la oficina de informes del complejo fronterizo.

Durante el acto, Figueroa destacó que el proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo para fortalecer la conectividad y la integración con Chile. «Estamos haciendo las obras que realmente hacen falta», afirmó, al remarcar que la electrificación se complementa con la pavimentación del paso Mamuil Malal, cuya finalización está prevista para el próximo verano.

El mandatario señaló que actualmente Neuquén cuenta con tres pasos internacionales pavimentados y que el objetivo es llegar a cinco, incorporando también a Pichachén y dejando preparado el camino hacia Hua Hum para 2028. En ese sentido, sostuvo que estas obras permitirán potenciar el turismo binacional y favorecer el desarrollo de las comunidades del sur provincial.

La intervención del EPEN comprendió unos 24 kilómetros de línea eléctrica entre el acceso a la comunidad Chiquilihuín y el paso internacional, además del mantenimiento de otros 22 kilómetros de tendido existente. El proyecto incluyó líneas aéreas y subterráneas, una subestación transformadora y una red de baja tensión.

Uno de los principales desafíos fue la ejecución de los últimos cuatro kilómetros en un área de alta sensibilidad ambiental. Para minimizar el impacto sobre el entorno y preservar ejemplares centenarios de araucarias, se construyeron cerca de 1.200 metros de tendido subterráneo y se trabajó en coordinación con Parques Nacionales, Vialidad Provincial y especialistas ambientales.

El presidente del EPEN, Mario Moya, recordó que la iniciativa había sido concebida hace casi 25 años y permanecía paralizada por falta de financiamiento. Destacó que la decisión política del gobierno provincial permitió concluir una obra considerada clave para fortalecer la infraestructura energética, mejorar la seguridad operativa del paso fronterizo y acompañar el crecimiento turístico y productivo del sur neuquino.