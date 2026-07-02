El Gobierno anunció la construcción de un reactor nuclear con una inversión de US$1.200 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que capitales privados de Estados Unidos invertirán US$1.200 millones para la construcción de un reactor nuclear en Argentina. El anuncio se da en medio de un fuerte conflicto en el sector ante una ola de despidos.

A través de sus redes sociales, el funcionario anunció la noticia después de una reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en el país. En el encuentro también estuvo el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

Proyectan que el reactor nuclear generará 2.000 puestos de trabajo

Caputo precisó que el proyecto consiste en la construcción de un reactor nuclear modular pequeño en Atucha. «El primero de su tipo a nivel mundial», aseguró.

La inversión será en base a una patente nacional, el ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe.

Caputo anticipó que la obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.

Ola de despidos en la CNEA

La noticia de la fuerte inversión en un reactor nuclear llega en medio de un fuerte conflicto en el sector por la ola de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Según la versión del Gobierno a través del presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, «no hubo despidos de científicos» y explicó que la medida consistió en la no renovación de «61 contratos de plazo fijo».

Los trabajadores habían sido incorporados durante 2023, bajo la gestión de la expresidenta del organismo, Adriana Serquis.

«Ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado». Además, sostuvo que «estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla»..

Sin embargo, esto fue desmentido por parte de los propios trabajadores desvinculados en la publicación del funcionario de Javier Milei.

«Martín Porro, yo soy la única operadora del único microscopio electrónico de barrido acreditado en normas ISO 9001 y 17025 del país, y aún así, decidieron desvincularme«, apuntó Paula, una trabajadora despedida del CNEA.

Por su parte, el físico y trabajador del CNEA, Nahuel Vega, comentó en sus redes sociales que ni siquiera los propios gerentes de área estaban anoticiados de los despidos.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Todavía están las muestras arriba de la mesa. Eran mis muestras, Paula estaba trabajando en eso cuando recibió el mail. Siguen ahí. <a href="https://t.co/9K23NAZXx0">pic.twitter.com/9K23NAZXx0</a></p>— Nahuel Vega (@otrovega) <a href="https://x.com/otrovega/status/2072327688216293814?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Asimismo, trabajadores que mantuvieron sus puestos de trabajo recriminan que ahora falta personal administrativo para culminar con sus propias tareas.