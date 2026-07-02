Catriel impulsa un encuentro de networking estratégico para consolidarse como polo industrial de Vaca Muerta

El Encuentro de Networking Estratégico del programa Catriel Energía – Nodo P.I.C. se realizará el 8 de julio y buscará consolidar la articulación público-privada para potenciar inversiones, infraestructura y empleo. Foto gentileza.

En el marco de la política de desarrollo productivo que impulsa la gestión de la intendenta Daniela Salzotto, la Municipalidad de Catriel llevará adelante el Encuentro de Networking Estratégico del programa Catriel Energía – Nodo P.I.C., una jornada destinada a fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas, las cámaras empresariales y los prestadores de servicios vinculados a la industria energética.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 8 de julio, a las 17:00, en el SUM de la Terminal de Ómnibus, y contará con la participación del Directorio del Ente Autárquico Parque Industrial Catriel (EAPIC).

Durante la jornada se presentarán los avances y la proyección de infraestructura del Parque Industrial Catriel (PIC), una obra estratégica para consolidar a la ciudad como un polo logístico, industrial y de servicios para el desarrollo de Vaca Muerta.

Además, el objetivo será construir una agenda de trabajo conjunta con el sector privado, identificando las demandas actuales y futuras de la actividad hidrocarburífera para diseñar un parque industrial que responda a las verdaderas necesidades de las PyMEs, las empresas de servicios y los nuevos inversores.

El intercambio permitirá relevar los principales desafíos vinculados a infraestructura, logística, áreas operativas y servicios especializados, así como detectar oportunidades de innovación y crecimiento en sectores como la metalmecánica, la tecnología aplicada, la remediación ambiental y las bases logísticas.

Asimismo, se abrirá un espacio de diálogo para analizar herramientas e incentivos que promuevan nuevas inversiones y generen condiciones favorables para el arraigo de empresas en Catriel.

Un crecimiento planificado

Con esta iniciativa, la gestión municipal reafirma su compromiso de planificar el crecimiento de la ciudad junto al sector productivo, fortaleciendo la alianza público-privada como eje para diversificar la economía, generar empleo de calidad y posicionar a Catriel como un actor estratégico dentro del desarrollo energético de la región.

Desde sus comienzos, El Parque Industrial Catriel busca integrar a las principales empresas de la industria hidrocarburifera y afines. Cuenta con inscripción en el RENPI y se encuentra alcanzado por los beneficios impositivos que otorga la Ley Nº 4.618 de la Provincia de Río Negro.



La localidad se destaca por ser la capital del petróleo de la Provincia de Río Negro y consolida su prestigio gracias a sus empresas de bienes y servicios y a su personal calificado en el rubro.

Actualmente el Municipio de Catriel ofrece condiciones promocionales para el acceso al suelo industrial generando oportunidades de inversión en los predios ubicados sobre la RN N° 151, en el acceso norte de la Patagonia vinculada a la red vial que integra la cuenca Vaca Muerta.