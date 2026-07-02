Aprender a nadar en la escuela: el proyecto que unió a estudiantes de Viedma en una jornada única

Las escuelas secundarias de Viedma y Guardia Mitre tuvieron su día en el agua con un masivo encuentro de natación escolar. «Participamos de este encuentro como cierre de la primera parte del año con otras escuelas», contó Viviana Ganga, docente de la ESRN 84.

El evento se desarrolló en el natatorio provincial de la capital rionegrina. Reunió a estudiantes que participan semanalmente del programa de Natación Escolar, una iniciativa del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que integra esta disciplina dentro de la currícula de Educación Física.

La jornada fue diseñada por los propios profesores y profesoras de Educación Física como una instancia de intercambio pedagógico. El objetivo fue generar un espacio de cierre para la primera etapa del año, permitiendo que los jóvenes de distintos establecimientos pudieran encontrarse en un entorno diferente al aula, según comunicaron fuentes oficiales.

Cómo vivieron los estudiantes de Viedma y Guardia Mitre la jornada de natación

La asistencia al natatorio forma parte de una rutina escolar. Cada semana, los estudiantes de Viedma y de localidades cercanas asisten a clases de natación junto a sus docentes, lo que permite un seguimiento continuo de sus habilidades acuáticas. El encuentro realizado esta semana funcionó como una síntesis de ese trabajo sostenido, priorizando la integración de los alumnos en un marco de recreación y práctica deportiva coordinada.

Omar Floridia, docente de la ESRN N° 146, explicó que el programa está estructurado para atender tanto a quienes se inician en la actividad como a aquellos que ya poseen experiencia previa. «La idea es que quienes ya saben nadar puedan mejorar, y quienes no, que comiencen desde lo básico, como flotar y trasladarse en el agua. Venimos una vez por semana con distintos cursos y hoy hicimos un pequeño cierre de medio año con los profes, como una propuesta distinta para compartir con otras escuelas», subrayó.

La directora de Educación Física y Artística, Angélica Romani, destacó el rol de los docentes en la ejecución del proyecto. Señaló que el encuentro fue el resultado de la organización de los profesores de las escuelas secundarias de Viedma que forman parte del proyecto de Natación Escolar.

La logística del programa también alcanza a instituciones fuera de la planta urbana de Viedma, como es el caso de la ESRN 22 de Guardia Mitre. «Traemos a los estudiantes los días jueves, organizando los grupos por año. Es una experiencia muy linda, muy positiva, los chicos la disfrutan mucho y aprenden», comentó Juan Lazarte, docente de dicha escuela. Señaló que la participación semanal requiere una coordinación específica para que puedan acceder al natatorio.

Para finalizar la jornada, se desarrollaron actividades de competencia y colaboración, a través de una serie de postas por equipos en estilo libre. Según explicaron los coordinadores, este formato fue elegido para fortalecer el trabajo en equipo y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su nivel de nado, pudieran formar parte de la actividad grupal.

Con este encuentro, el programa de Natación Escolar completa su primer tramo del ciclo lectivo 2026, retomando las actividades regulares tras el receso invernal.