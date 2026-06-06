Argentina vs. Honduras, por un amistoso antes del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Thiago Almada será titular frente a Honduras y compartirá el ataque con Lautaro Martínez. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

Este sábado, desde las 21 (hora argentina), la Selección Argentina se medirá con Honduras en el Kyle Field de Texas, en el primero de los amistosos previstos antes del inicio del Mundial 2026.

Lionel Scaloni comenzó a despejar dudas sobre el equipo que saldrá desde el arranque ante el conjunto centroamericano y apostará por una formación poco habitual. En primer lugar, el entrenador confirmó en la conferencia de prensa del viernes que Juan Musso será el arquero titular, en reemplazo del lesionado Emiliano «Dibu» Martínez.

Por otro lado, Agustín Giay le ganó la pulseada a Nicolás Capaldo y será titular en el lateral derecho, aunque no se descarta que el surgido de Boca sume minutos durante el encuentro. La defensa se completará con Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo aparecen las principales novedades. Si bien estaba previsto que jugaran varios habituales titulares, Scaloni aprovechará el amistoso para darles rodaje a otros futbolistas, por lo que alineará a Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Giovanni Lo Celso.

En ataque, la dupla ofensiva estará integrada por Thiago Almada y Lautaro Martínez. Además, Scaloni aseguró en conferencia de prensa que Lionel Messi tiene posibilidades de sumar minutos, ya sea en este partido o en el próximo, por lo que podría ingresar durante el complemento. También es muy probable que José «Flaco» López tenga participación desde el banco de suplentes.

Por su parte, Honduras no logró clasificarse al Mundial 2026. El seleccionado centroamericano finalizó en el segundo puesto del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con nueve puntos, por detrás de Haití, que terminó con 11 unidades.

Luego de este compromiso, la Selección Argentina enfrentará a Islandia el martes 9 de junio en Alabama y posteriormente regresará a Kansas City para ultimar detalles de cara a su debut mundialista, previsto para el martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina).

Formaciones, hora y TV

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Hora: 21:00.

TV: TyC Sports.

Estadio: Kyle Field, Texas.