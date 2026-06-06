Las potencias europeas ponen primera para el Mundial 2026: victorias de Portugal, Alemania e Inglaterra

Bruno Fernandes convirtió un golazo en la victoria de Portugal frente a Chile. (Foto: AFP)

Quedan tan solo días para el inicio del Mundial 2026 y la preparación está llegando a su fin. Cada partido vale y algunos de los candidatos a quedarse con la gloria lo demostraron este sábado.

En primera instancia, Portugal derrotó 2-1 a Chile, que se quedó por tercera vez consecutiva afuera de la Copa del Mundo, en el Estadio Nacional de Lisboa.

El primer tiempo fue parejo y ninguno pudo romper el cero. Además, minutos antes del descanso, Rafael Leão e Iván Román fueron expulsados tras una trifulca.

Para el complemento, Roberto Martínez, entrenador español de Portugal, decidió realizar seis modificaciones y su equipo comenzó a dominar el desarrollo. A los 13 minutos, Rúben Neves filtró un gran pase para Gonçalo Guedes, que definió con categoría para abrir el marcador.

A los 30, Bruno Fernandes recibió en el borde del área y no dudó: remató fuerte y cruzado, imposible para el arquero Lawrence Vigouroux, y puso el 2-0.

¡BRUNO FERNANDES, SEÑORAS Y SEÑORES! Infernal golazo del crack portugués ante Chile en un amistoso internacional.



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Ya en tiempo cumplido, Lucas Cepeda convirtió un golazo de media distancia para descontar y maquillar el resultado. Así, el encuentro terminó 2-1 a favor de los lusos.

Ahora, Portugal se medirá con Nigeria el próximo miércoles 10 de junio en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, donde se despedirá de su gente de cara al debut mundialista, que será el miércoles 17 frente a República del Congo por el grupo K, que también integran Uzbekistán y Colombia.

Alemania e Inglaterra hicieron los deberes

Más tarde, Alemania derrotó 2-1 a Estados Unidos en Chicago. El conjunto germano venía de golear 4-0 a Finlandia, mientras que los dirigidos por Mauricio Pochettino habían vencido 3-2 a Senegal.

El marcador se abrió rápidamente. Joshua Kimmich ejecutó un tiro libre y Kai Havertz, de cabeza, puso el 1-0 antes de los dos minutos. Sin embargo, el elenco norteamericano reaccionó antes del descanso. Tras un córner y un rechazo de la defensa alemana, Antonee Robinson tomó la pelota de volea desde afuera del área y la clavó en un ángulo para establecer el 1-1.

¡¡LOCURA ABSOLUTA!! ROBINSON Y UN GOLAZO TOTAL DESDE AFUERA DEL ÁREA PARA EL 1-1 DE ESTADOS UNIDOS VS. ALEMANIA. ¡QUÉ MANERA DE PEGARLE A LA PELOTA!



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A los 12 minutos del complemento, y tras una buena jugada colectiva, Havertz asistió a Leroy Sané, que definió de zurda al segundo palo para marcar el 2-1 definitivo.

Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, integra el grupo D junto a Australia, Turquía y Paraguay, rival frente al que debutará el próximo viernes 12 de junio. Alemania, por su parte, comparte el grupo E con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Su estreno será ante este último el domingo 14.

Por último, Inglaterra superó 1-0 a la Nueva Zelanda de Tim Payne en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Los dirigidos por Thomas Tuchel fueron superiores desde el inicio, aunque les costó romper el cero. Sin embargo, cuando parecía que la historia se iba igualada al entretiempo, apareció el goleador de siempre: Harry Kane cabeceó un centro de Djed Spence y abrió el marcador.

¡¡HARRY, HARRY, HARRY, HARRY KANE!! El goleador y una especialidad de la casa… Cabezazo del delantero de Bayern Munich para el 1-0 de Inglaterra vs. Nueva Zelanda.



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En el complemento, el entrenador alemán renovó por completo el equipo, que continuó dominando a su rival, aunque sin eficacia para ampliar la ventaja. De esta manera, el marcador no volvió a moverse.

Ahora, Inglaterra se medirá con Costa Rica el miércoles 10 de junio en su último amistoso de preparación. Su debut mundialista será ante Croacia el miércoles 17, por el grupo L, que también integran Panamá y Ghana.

Nueva Zelanda, por su parte, perdió sus dos amistosos previos (antes había caído frente a Haití) y debutará en la Copa del Mundo ante Irán el lunes 15. Los otros integrantes del grupo G son Bélgica y Egipto.