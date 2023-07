Arranca el Mundial de Fútbol Femenino 2023: el partido inaugural, horarios y todo lo que tenes que saber

La cuenta regresiva culminará durante la madrugada de este jueves, cuando Nueva Zelanda y Noruega salten a la cancha para dar inicio al Mundial de Fútbol Femenino 2023 en Auckland. Cuándo es el debut de Argentina.

Las neocelandesas y las noruegas, campeonas en 1995 y favoritas del grupo A, se verán las caras este jueves a partir de las 4 a.m (horario de Argentina) en el estadio Eden Park, con capacidad para 48.276 personas y entradas agotadas hace un mes, con televisación de DSports.

The wait is almost over.



One day to go until the 2023 #FIFAWWC. 😍 pic.twitter.com/2aMrWc0hAn