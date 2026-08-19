Arruabarrena confirmó la ausencia de Paredes para el clásico ante Racing: «No llega»

Paredes tiene una inflamación en uno de sus isquiotibiales y tampoco estará en Avellaneda.

Boca goleó en Paraguay y avanzó en la Copa Sudamericana. El Xeneize derrotó a Recoleta por 4-0 en el partido de vuelta de octavos con goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco, y se metió a los cuartos con un contundente global de 7-1.

La principal baja en suelo guaraní fue Leandro Paredes. El capitán de Boca se lesionó ante Platense el pasado sábado y no viajó a Paraguay con el equipo. De igual forma, Arruabarrena lo pudo suplantar con grandes niveles de Milton Delgado y Santiago Ascacibar.

Pero pensando en lo próximo, el Vasco ya confirmó que el jugador de la Selección Argentina no estará para el importante duelo ante Racing. El Xeneize visitará a la Academia el domingo a las 21:30 y no podrá contar con su máxima figura.

En la conferencia de prensa post victoria ante Recoleta, el DT adelantó que no estará disponible: «Leandro no llega para Racing«, sentenció. Aunque no hubo un parte médico oficial, se cree que es solo una inflamación en el isquiotibial izquierdo, lo cual podría volver sin problemas para el duelo ante Lanús el 30 de agosto.

Otros dos que tampoco podrán estar serán Leandro Lozano y Marco Pellegrino, con una sobrecarga y un desgarro, respectivamente. Por eso, el Vasco podría repetir equipo en el Cilindro tras el buen nivel general mostrado en Paraguay.

Será un partido clave para Boca, ya que el Xeneize solo ganó uno de los cinco partidos jugados en este Clausura y está 10°, afuera de los puestos de clasificación. Por otro lado, Racing llega de capa caída, con tres derrotas consecutivas y con el entrenador Vojvoda en la cuerda floja.

Boca ya conoce rival para cuartos de Copa Sudamericana

Tras la clasificación a cuartos de final, Boca ya sabe a quién se enfrentará en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. El Xeneize se medirá ante San Pablo, que dejó afuera a Bolívar.

La llave todavía no tiene fechas ni horarios confirmados, pero la ida se disputará en La Bombonera en la semana del 10 de septiembre y la vuelta será en la semana del 17 en Brasil. Boca deberá cerrar la serie en el Morumbí, un estadio que le trae buenos recuerdos a Boca, ya que allí fue dos veces campeón de la Copa Libertadores (2000 y 2003).