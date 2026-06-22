Alemania pierde a un titular para lo que resta del Mundial 2026

Nico Schlotterbeck sufrió la rotura del ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo y se perderá lo que resta del Mundial. Titular en los dos partidos de Alemania y autor de un gol ante Curazao, el zaguero de Borussia Dortmund estará varios meses fuera de las canchas.

El defensor central de 26 años debió salir reemplazado en el entretiempo del triunfo germano ante Costa de Marfil luego de un choque con Amad Diallo en el arranque del encuentro.

En ese momento pidió atención médica y tomó un analgésico que le permitió llegar hasta el entretiempo. La segunda mitad ya la vio desde el banco de suplentes, reempalzado por Antonio Rudiger.

El propio Julian Nagelsmann había dado indicios de que podía ser una lesión grave, cuando en conferencia de prensa afirmó: “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética. Lamentablemente, la cosa no pinta bien”.

La noticia fue confirmada en las primeras horas de este lunes por la cuenta en redes sociales de su propio club, Borussia Dortmund, que publicó: «Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará varios meses fuera tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos a tu lado, Schlotti!»

Si bien es una baja sensible para Alemania, lo cierto es que Nagelsmann tiene un reemplazo de confianza para Schlotterbeck: Antonio Rudiger ingresó en su lugar ante Costa de Marfil y se perfila como titular para el duelo de este jueves ante Ecuador.

Ya clasificado a dieciseisavos de final, el defensor de Real Madrid tendrá al menos dos partidos desde el inicio en zaga con Jonathan Tah.