Así será el nuevo All-Star Game de la NBA: duelo entre Estados Unidos y el resto del mundo

Este viernes 13 de febrero comenzará un nuevo fin de semana de All-Star en la NBA, que se llevará a cabo en el Intuit Dome, la casa de Los Ángeles Clippers.

Ese día se disputarán tres partidos del tradicional Rising Stars Challenge, el torneo que reúne a las principales promesas de la liga. En las semifinales se enfrentarán Team Melo vs Team Austin, mientras que en la otra llave jugarán Team Vince vs Team T-Mac. Los ganadores avanzarán a la final.

Al día siguiente, el sábado 14, será el turno de las competencias individuales: concurso de volcadas, tiros de tres puntos y habilidades. El gran ausente será Mac McClung, ganador de las últimas tres ediciones del concurso de volcadas, que decidió no participar este año.

Entre los participantes ya confirmados, para la competencia de volcadas aparecen Jalen Duren, Jaxson Hayes y Carter Bryant, todos debutantes en el evento. La NBA anunciará al resto de los competidores en los próximos días.

El nuevo formato del All Star Game

El domingo 15 de febrero llegará el plato fuerte del fin de semana, con un formato novedoso para el tradicional All-Star Game, que buscará aumentar la competitividad del espectáculo.

Ya están confirmados los tres equipos que participarán: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno compuesto por figuras del resto del mundo. Las plantillas fueron seleccionadas directamente por la NBA.

El equipo USA Stripes contará con estrellas de larga trayectoria como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, acompañados por Jalen Brunson, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y Norman Powell. El entrenador será Mitch Johnson, de San Antonio Spurs.

Por su parte, el equipo USA Stars estará integrado por jugadores más jóvenes, entre ellos Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey. El coach será J.B. Bickerstaff, de Detroit Pistons.

Finalmente, el Team World presentará un plantel de elite con figuras internacionales como Luka Doncic (Eslovenia), Nikola Jokic (Serbia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) y Victor Wembanyama (Francia). También estarán Jamal Murray, Pascal Siakam, Deni Avdija y Karl-Anthony Towns. El entrenador será Darko Rajakovic, de Toronto Raptors.

Las camisetas del USA Stars, Team World y Usa Stripes.

El formato de competencia contará con cuatro partidos, todos con duración de 12 minutos:

Juego 1: USA Stars vs Team World

USA Stars vs Team World Juego 2: USA Stripes vs ganador del Juego 1

USA Stripes vs ganador del Juego 1 Juego 3: USA Stripes vs perdedor del Juego 1

USA Stripes vs perdedor del Juego 1 Final: los dos mejores equipos disputarán el campeonato

De esta manera, el All-Star 2026 promete un domingo con show asegurado, combinando estrellas consagradas, talentos emergentes y el atractivo extra del duelo entre Estados Unidos y el resto del mundo.