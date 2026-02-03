Independiente y Biguá se enfrentan en el Ruca Che por la Liga Nacional femenina de básquet

Los dos equipos neuquinos de la Liga Nacional femenina de básquet se volverán a ver las caras este miércoles a la noche en el Ruca Che en su primer cruce del año por el Clausura.

El partido entre Independiente de Neuquén y Biguá se jugará desde las 21 en el mítico estadio que ya fue escenario de los dos enfrentamientos del Apertura el año pasado.

Aunque Las Rojas llevan un mejor registro en el torneo, las Bigualas vienen de conseguir dos victorias al hilo, lo que promete un buen espectáculo.

Independiente tiene saldo positivo y está 4-3, un récord que las tiene en el cuarto lugar de la Conferencia Sur. Viene de un sólido triunfo ante Rocamora en La Caldera por 80 a 58.

Biguá perdió sus cinco primeros partidos del campeonato pero se recuperó en los últimos dos al ganarle a Rocamora (73-64) y Berazategui (68-64, después de un suplementario).

En los dos cruces del año pasado se ganaron mutuamente. Biguá ganó el primero en el histórico debut por 75 a 72 en un partido muy parejo y cambiante. En el cierre de la fase regular, las Rojas se tomaron revancha y se impusieron 55 a 45 en un duelo más trabado y de menor vuelo.

En el equipo que dirige Marcelo Remolina, vive un gran presente Laila Raviolo que esta semana fue incluida en una lista previa de la Selección Argentina rumbo al torneo clasificatorio al Mundial de Alemania. Integra la nómina de 24 de las que luego quedarán 12. También está la neuquina Natassja Kolff, actualmente en Obras Sanitarias.

Del lado de Biguá, tampoco se quedan atrás Agustina García y Agustina Jourdheuil. La primera está entre las mejores en porcentaje de puntos por partido y la segunda en el rubro rebotes.