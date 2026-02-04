Franco Colapinto integra un histórico récord en la temporada 2026 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 está muy cerca de su regreso. Luego de que se realizaran los test privados en Barcelona, la máxima categoría se trasladará al circuito de Bahrein, donde se llevaran a cabo los test de pretemporada. La temporada 2026 será el inicio de una nueva era, donde se presentarán los nuevos monoplazas y los motores de potencia de los que tanto se ha hablado.

Franco Colapinto afrontará su primera temporada desde el inicio, ya que en 2024 y 2025 se subió al auto cuando ya se habían realizado varias carreras. El argentino ya probó el A526 en Silverstone y Barcelona, donde tuvo buenas sensaciones.

Además, el oriundo de Pilar es parte de un dato histórico que llamó la atención de los fanáticos: esta temporada habrá cuatro pilotos de habla hispana en la parrilla. Durante el 2026, correrán Colapinto, Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Sergio «Checo» Pérez (Cadillac), que regresa tras un año de ausencia. La última vez que esto sucedió fue en 2016, cuando compartieron pista los

¿Cómo será el test de pretemporada?

Franco Colapinto un buen desempeño en Montmelo, donde el principal objetivo era realizar la mayor cantidad de vueltas para potenciar su evolución tecnica. Tras el paso por España, ya se enfoca en el próximo objetivo: Bahréin.

El test de pretemporada se realizará en el Circuito Internacional de Sakhir, desde el 11 al 13 de febrero a puertas abiertas. Allí, las escuderías podrán repartir el tiempo en pista de sus pilotos y recopilarán más datos para la temporada, que iniciará el 8 de marzo en Australia.

Luego, los pilotos tendrán una última prueba una semana más tarde. Entre el 18 y 20 de febrero, volverán a girar en Bahréin para afinar los últimos detalles antes del inicio de un gran y esperado año.