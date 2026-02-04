El futuro de Scaloni post Mundial: así están las negociaciones para su renovación en la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá un 2026 cargado de futbol. La albiceleste jugará su primer partido del año frente a España y por un título: la Finalissima. El duelo ante el campeón de la Eurocopa será el próximo 27 de marzo en Qatar. Luego, se vendrá el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, donde se buscará defender el título obtenido en 2022.

En medio de toda esta expectativa, hay un aspecto importante que la Asociación del Futbol Argentino todavía no solucionó: la renovación de Lionel Scaloni. El técnico campeón del mundo tiene contrato vigente hasta la finalización del Mundial 2026 y por el momento no hay señales de una posible continuidad.

El tema se reflotó luego de que la AFA anunciara la extensión de contrato de los distintos cuerpos técnicos de las Selecciones Nacionales hasta 2028. En la foto difundida en redes sociales se encontraban todos los DTs que forman parte de la estructura albiceleste. El único que faltó fue Scaloni, y su ausencia causó malestar.

Desde AFA transmiten tranquilidad. En varias ocasiones, Chiqui Tapia resaltó sus intenciones de una renovación para continuar el exitoso ciclo de Scaloni. Además, transcendió que en las últimas semanas hubo un ofrecimiento para el oriundo de Pujato. Las conversaciones avanzan en buen rumbo y en marzo se reunirán su representante y los dirigentes del futbol argentino.

Reiteradas veces fue consultado el DT de la albiceleste sobre una posible continuidad, pero siempre respondió con cautela y sin prisa. Claro está que luego del Mundial arrancará un etapa difícil para Argentina: la era post Messi, ya que todo parece indicar que La Pulga se retirará de la Selección tras la Copa del Mundo. Claramente, Scaloni es el indicado para dirigir el barco ante esta dura partida.

Se confirmó la lesión de Lo Celso: ¿Llega a la Finalissima?

El jugador del Betis sufrió una «lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho«, informó esta mañana el club español. Además, remarcaron que no hay fecha establecida de regreso y aclararon que todo dependerá de su evaluación

Para recuperarse en condiciones óptimas, se necesitan entre seis y ocho semanas. De esta manera, se pone en serio riesgo su presencia en el duelo de los campeones continentales, donde se pondrá en juego un título. El ex Rosario Central fue titular en los últimos tres partidos de la Selección Argentina, remarcando su protagonismo a tan pocos meses del Mundial.