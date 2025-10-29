ASICS K42 en Villa La Angostura: una edición que promete hacer historia

Se viene la clásica marea de atetas a Villa La Angostura. Desde 2003, cuando se realizó por primera vez, el crecimiento fue constante y en esta edición número 22 todos los pronósticos son alentadores. Es que ASICS K42 viene recargado, con novedades en la logística, incorporaciones top, distancias renovadas y la inclusión del Campeonato Nacional de Atletas Másters. Sin dudas, será una fiesta del deporte, con cuatro días a pleno: desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre.

Además de la prueba principal de 42 kilómetros, se disputarán las carreras de 21K y 10K, las postas de 2×21 y la GrandK. Los más chicos no podían faltar a la cita y serán los dueños del cierre, en la jornada de domingo, con el Kkids, en el puerto Bahía Brava.

La principal novedad para este 2025 en cuanto a logística tiene que ver con la posición de largada y llegada. Después de 15 años, la movida no será en la Plaza de los Pioneros, sino que se trasladará al gimnasio Barbagelata, otra referencia de la ciudad.

No fue una decisión fácil para los organizadores, pero tiene que ver con un mejor armado para una actividad que requiere de muchos detalles y que se extiende por una semana. Antes y después de las carreras y sus premiaciones, hay innumerables tareas para realizar.

En el marco del programa K42+responsable, habrá una campaña de recolección de basura, con bolsones gigantes para que los corredores puedan arrojar los envoltorios de los geles, turrones y lo que consumen a lo largo de la competencia.

En esta edición del ASICS K42 habrá tres puntos de aliento, con merchandising incluido, para que la gente de acerque a alentar a los corredores. Serán en La Piedra (21K), en la base del Cerro Bayo (26) y en el Refugio Tronador (36).

Si de premios se trata, aparece el anillo, al mejor estilo NBA, que quedarán en manos de la primera mujer y el primer hombre en la distancia superior. Y hay más porque los ganadores tendrán la posibilidad de viajar y participar del K42 Anaga Marathon de Canarias, una de las pruebas más importantes a nivel mundial, en diciembre.

La edición 22 se viene con todo. Renovada, con sorpresas y la adrenalina de siempre. Villa La Angostura está lista para ser la capital del trail running a lo largo de cuatro jornadas que prometen ser espectaculares.

Los principales favoritos

Javier Mariqueo, de Bariloche y ganador de la última edición, sueña con un doblete en el ASICS K42 y tiene sus motivos porque atraviesa un gran momento. Sin embargo deberá cuidarse de uno que vuelve y que la rompe en España: el salteño Gabriel Santos Rueda, quien no participa desde el 2017.

Ambos asoman como grandes favoritos ante las inesperadas bajas por lesión del español Yoel de Paz Baeza y del campeón sudamericano Joaquín Narváez.

La cuota europea será el noruego Anders Kjaerevik, ganador en 2023 del KAT100 by UTMB y finisher en Zegama Aizkorri en varias oportunidades. Su palmarés le permite ilusionarse.

También hay que mencionar a nombres como Diego Simón, Ezequiel Pauluzak, Hugo Rodríguez, Ignacio Reyes, Gabriel Muñoz y y Sergio Pereyra. Marcelo Del Collado será el representante del equipo ASICS.

Entre las mujeres estará presente Fernanda Martínez, dueña del tercer puesto en el Sudamericano neuquino 2024 y Sol Andreucetti, también miembro de la Selección Argentina y quien se ubicó en el 4 lugar de la competencia del año pasado. Ambas forman parte del equipo Nike Trail.

La zapalina Roxana Flores siempre es candidata y por eso hay que tenerla muy en cuenta y otra que zonal que promete dar pelea en los puestos de vanguardia es Emilia Giustiniani, de Bariloche. Ellos y ellas vienen por el flamante anillo de campeón.

Una historia que empezó hace 22 años

El 5 de octubre de 2003, unos 300 corredores largaron desde el lago Espejo y ese fue el punto de arranque del K42 Villa La Angostura. Desde ese momento hubo un crecimiento constante y hechos que marcaron a fuego la competencia que entre el 6 y 9 de noviembre tendrá su edición 22. Hoy, esos 300 son 2.500 y la pasión también se multiplica.

Con el traslado al centro de la Villa y la Plaza de los Pioneros como estandarte, la prueba ganó prestigio, se conoció en todo el planeta y aparecieron nombres top. Y el primero fue el español Kilian Jornet, ganador en 2010.

El año siguiente fue especial. La erupción del Puyehue provocó una catástrofe en la ciudad, pero ahí afloró la solidaridad. Patagonia Eventos organizó una convocatoria a voluntarios limpiar la Villa y la novena edición, de manera ininterrumpida, se pudo llevar a cabo.

Más adelante llegaron los reconocimientos internacionales: en 2017 el K42 fue válido por el Sudamericano de Trail y Montaña por primera vez. En 2019, otro salto inolvidable al Mundial de Trail y Montaña. Llegó el aval de la World Athletics y 475 atletas llegaron a la ciudad. Fue la primera cita mundialista para el atletismo argentino, con 38 delegaciones presentes de todo el mundo. El estadounidense Jim Walmsley y la rumana Cristina Simon fueron los ganadores del K42.

La racha se cortó por la pandemia de 2020, pero regreso fue con todo y en este 2025 la movida viene con mudanza, porque todo se concentrará en el Barbagelata. Desde ese punto, las y los atletas saldrán a dar espectáculo en este ASICS K42 que cumple 22 y seguramente será una “locura”.