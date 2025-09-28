Se viene el ASICS K42 en Villa La Angostura: los beneficios con Club Río Negro

Se viene otra invasión de atletas en Villa LA Angostura, con el K42.

Se viene una nueva edición del ASICS K42 en Villa La Angostura y desde la organización anunciaron importantes novedades, que tienen la misión de concentrar gran parte del programa en un solo lugar: el gimnasio Barbagelata, ubicado en las calles Las Frambuesas y Cerro Bayo de la ciudad cordillerana.

A diferencia de las ediciones anteriores, todas las distancias tendrán largada y llegada en el gimnasio Barbagelata. La idea es concentrar la programación en un mismo lugar.

En este 2025 la acción se repartirá entre los días 6 y 9 de noviembre, y si bien es cierto que los recorridos sufrieron modificaciones, las salidas y llegadas de todas las distancias serán en el mencionado gimnasio, que también tendrá la expo, las acreditaciones y las ceremonias de apertura y premiación.

Esta concentración en el mismo lugar permitirá mejoras en la logística, los accesos, los servicios pre y post carrera sin perder el espíritu que lo caracteriza. Además este cambio generará un mínimo impacto en la dinámica diaria de los habitantes de la localidad.

La determinación, de todos modos, no fue fácil, porque la prueba dejará de largar y llegar en la Plaza de los Pioneros luego de 15 años.

Mientras tanto, las inscripciones continúan abiertas en www.kseries.run. Hace pocas horas empezaron las del KKids que cada año se prepara para la convocatoria de 250 participantes de hasta 13 años, que le dan el mejor cierre a cada edición del K42.

Los beneficios con Club Río Negro

A partir del martes 30 de septiembre, todos los suscriptores a Club Río Negro tendrán un 30% de ahorro sobre el valor de la inscripción en todas las categorías de ASICS K42.

Los cupos serán limitados. La fecha límite para aplicar el beneficio Club es el 20 de octubre. Podrán encontrar toda la información en @clubrn en instagram.