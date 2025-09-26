Astronómico: quieren comprar al Tottenham de Cuti Romero en ¡6 mil millones de dólares!

El Tottenham, con Cuti como figura, volvió a los primeros planos con la conquista de la Europa League y despertó interés en Estados Unidos. (Archivo)

Tottenham volvió a ser campeón después de 17 años, con la consagración en la Europa League 2024/25 y este retorno a los primeros planos hizo tanto ruido que inversores de Estados Unidos tienen el plan de comprar a los Spurs. La cifra, astronómica, llegaría a los 6 mil millones de dólares. Con todos los ceros: 6.000.000.000.

El equipo de Inglaterra, que tiene como uno de los capitanes de Cristian Cuti Romero, es uno de los más seguidos en tierras norteamericanas. Según un informe de The Sun, 4.5 mil millones de dólares serían para el Grupo ENIC el mayor accionista del Tottenham y el resto se utilizaría para renovar el equipo con fichajes, contratos y pagos a agentes.

Esta movida se daría tras la partida de Daniel Levy de la presidencia ejecutiva del club, y al mismo tiempo una versión indica que el club ya rechacó una oferta que habría recibido por el 87% de las acciones.

Los inversores norteamericanos ya tienen paricipación franquicias de la NBA y la NFL, y ahora irían por el fútbol. Uno de los referentes del grupo es exDJ y empleado de la NASA Brookyln Earick, de 41 años, que hizo una fortuna en el mundo de la tecnología.

Ya renovó su estadio con fondos norteamericanos

En noviembre del 2020, los Spurs presentó su renovado estadio: el Tottenham Hotspur Stadium que reemplazó al mítico White Hart Lane. La institución invirtió 1,2 mil millones de libras esterlinas en su construcción y fue financiado con recursos del club, pero también con una importante suma proveniente desde inversores de la NFL que contribuyó con varios millones a cambio de poder disputar partidos de fútbol americano en Londres.

Los contactos están hace varios años y en el estados de los Spurs ya hubo NFL. (Archivo)

Esto señala que el interés desde los Estados Unidos por el Tottenham no es nuevo ni reciente, y que varios inversores de la NBA y NFL quieran tomar control de este club, parte del Big Six de la Premier League, así lo refleja.

¿Rompe el récord del Chelsea?

Hasta el momento, el Chelsea tiene el récord como el club más caro en la historia, luego de que el BlueCo. y Todd Boehly lo compraran de manos de Roman Abramovich a cambio de 4,250,000,000 libras esterlinas en 2022, Hoy esa cifra son 5.699.675.000 dólares y en caso de la venta del Tottenham a este consorcio norteamericano, superaría esa cifra.