Colapinto y su protagónico en Drive to Survive, la serie de la F1 que tendrá su temporada 8 en Netflix

Briatore y Colapinto, una relación fraternal, pero también frontal. Eso se verá en la serie de la F1. (Archivo Alpine)

El próximo viernes se estrenará la nueva temporada de Drive to Survive, la serie de la Fórmula 1 que se emite por Netflix, y toda la atención estará puesta con la participación de Franco Colapinto. Como está relacionada con todo lo ocurrido en 2025, uno de los puntos salientes de la serie, que tiene ocho capítulos, pasará por la interna del equipo Alpine, que viene de un año para el olvido.

Como en las anteriores temporadas, Drive to Survive mostrará el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría. Y en ese contexto, Colapinto aparece como uno de los nombres dentro del recambio generacional que impulsa F1.

La serie comienza a instalar la figura del argentino desde el primer episodio, aun cuando el foco inicial está puesto en los rookies oficiales del año. Sin embargo, a Franco se lo verá junto a sus compañeros de equipo, como así también con Flavio Briatore, su padrino en La Máxima.

La temporada 8 arranca el próximos viernes.

“Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera”

El momento de quiebre en Alpine se dio cuando Franco Colapinto desplazó a Jack Doohan y de acuerdo a lo adelantado por el diario Olé, el argentino afirma: “Soy piloto reserva, pero quiero estar manejando de nuevo, por eso vine al equipo”. Y agrega una frase que resume su postura: “Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera, esa es la realidad”.

Más adelante, Drive to Survive vuelve a mostrar el acceso total a la intimidad de los protagonistas: Briatore habla por teléfono y confirma que Colapinto va a manejar en Imola. En paralelo, Doohan mantiene una charla con su padre y admite que los rumores que lo daban fuera tras la sexta fecha eran ciertos.

Otros tiempos, con Doohan en el equipo. (Archivo Alpine)

Antes del debut, el italiano le hace una advertencia directa: que no cometa errores. Sin embargo, el estreno en Imola termina con un fuerte golpe. La serie muestra entonces un diálogo crudo entre ambos. Ante la sugerencia del argentino de modificar el auto, el asesor corta en seco: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”. Picante.

La serie no se limita a mostrar resultados en pista, sino que pone el acento en el proceso: la presión constante, la crudeza de las decisiones y el impacto que estos movimientos generan en pilotos y equipos. Y Colapinto queda retratado como parte central de una nueva camada que ya forma parte del presente de la Fórmula 1. El 27 habrá que entrar a la plataforma y buscar la temporada 8.