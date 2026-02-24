Las amenazas de muerte que recibió Doohan antes de ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Jack Doohan reveló que recibió amenazas de muerte y mensajes intimidatorios durante su última participación con Alpine en la Fórmula 1, específicamente en el Gran Premio de Miami. Los detalles se dieron a conocer en el episodio «Strictly Business» de la octava temporada de Drive to Survive, que Netflix estrenará este viernes.

El piloto australiano, de 23 años, contó que recibió entre seis y siete correos intimidatorios. Uno de ellos advertía que «si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades». Además, recordó que había personas que afirmaban que «me matarían si no salía del coche». En una escena, describió cómo tuvo que llamar a su escolta policial tras cruzarse con tres hombres armados mientras estaba acompañado por su novia y su entrenador.

El piloto francés Pierre Gasly, su compañero en Alpine, se mostró consternado ante la situación y declaró: «Todo el mundo habla de él de forma bastante tóxica». Desde el equipo, confirmaron que estaban al tanto de las amenazas antes de la carrera y que, junto a la organización de la F1 y el promotor del evento, tomaron medidas para garantizar la seguridad del piloto. «La seguridad de todos los miembros del equipo es nuestra máxima prioridad», subrayaron.

Más allá del impacto emocional, la escudería francesa justificó el cambio de piloto por cuestiones deportivas. Doohan disputó apenas siete carreras: debutó en Abu Dhabi, compitió en cuatro fechas con resultados que lo ubicaron entre el 13º y el 17º puesto, abandonó en Miami y fue reemplazado por Franco Colapinto. La escudería consideró que Franco Colapinto era la mejor opción para el resto de la temporada 2025 y para la preparación del monoplaza A526 en 2026.



En declaraciones a The Times, Doohan lamentó cómo se desarrolló su experiencia en la F1: «No pude disfrutar de ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé durante tanto tiempo. Así que sí, es una mierda«. Tras su salida de Alpine, permaneció como piloto de reserva y este año firmó con Haas, siendo reserva de Esteban Ocon y Oliver Bearman.