Atlético Madrid quiere blindar a Julián Álvarez para impedir su salida al Barcelona

En las últimas horas, la situación de Julián Álvarez en el Atlético Madrid tomó un gran protagonismo. Es que la Araña suena para reforzar a Barcelona en el próximo mercado de pases y en el Colchonero ya tomaron medidas para impedir la salida del futbolista argentino.

La Araña tiene contrato con el club español hasta 2030 y una cláusula de salida de 500 millones de dólares. A pesar de esta cifra, la dirigencia de Atlético Madrid considera que el delantero cordobés merece una actualización del contrato.

Con el nuevo acuerdo, Julián pasaría a cobrar 10 millones de euros por temporada: nueve millones de sueldo fijo y un millón extra por objetivos de fácil alcance. De esta forma, se convertiría en el mejor pago del plantel, igualando la marca del arquero y capitán Jan Oblak.

Julián le anotó al Barca en semis de Copa del Rey.

La idea es que el ex River sea el estandarte del club rojiblanco, ante la salida confirmada de Antoine Griezmann a la MLS. Pero vale aclarar que todavía no hubo ningún diálogo entre la dirigencia y el entorno del futbolista

En lo que resta de la temporada, el equipo de Cholo Simeone tiene grandes objetivos: en abril, por los cuartos de final de Champions, se enfrentará a Barcelona y el 18 de abril jugará la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, en lo que podría ser el primer título de la Araña en el Atleti.

En el mercado de verano, se cree que varios clubes europeos buscarán al centrodelantero de la Selección Argentina. Uno de ellos es Arsenal, pero quien pica en punta es Barcelona, ante la inminente salida de Robert Lewandowski. Desde España aseguran que la única manera de una venta sería que Julián busque y fuerce su salida. Además, el club catalán estaría dispuesto a desembolsar una suma cercana a los 100 millones.