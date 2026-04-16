Acompañamiento Social: nuevos requisitos de salud y educación que debés conocer

El Gobierno nacional, mediante la firma de la ministra Sandra Pettovello, oficializó una reconfiguración profunda en el Programa de Acompañamiento Social. La medida, plasmada en la Resolución 90/2026, extiende la vigencia de la asignación de $78.000 por dos meses adicionales, pero elimina el carácter incondicional del pago.

A partir de ahora, el Ministerio de Capital Humano exige que los beneficiarios de Acompañamiento Social —quienes pertenecen al grupo de mayor vulnerabilidad del ex Potenciar Trabajo— cumplan con contraprestaciones específicas vinculadas al cuidado de la salud y la terminalidad educativa.

Este giro en la política social busca transformar el subsidio en una herramienta de protección activa, donde la permanencia en el sistema depende estrictamente del cumplimiento de las nuevas pautas de Acompañamiento Social validadas por el Estado.

Ministerio de Capital Humano: salud y capacitación como nuevos requisitos en Acompañamiento Social

La Resolución 90/2026 dictada por el Ministerio de Capital Humano detalla las obligaciones que los titulares deben certificar para evitar la suspensión del cobro. Entre los nuevos requisitos se destacan la presentación de controles prenatales en caso de embarazo, la acreditación del calendario de vacunación oficial de los menores a cargo y la garantía de regularidad escolar.

Asimismo, el Ministerio de Capital Humano incluyó la participación obligatoria en cursos de la plataforma «Formando Capital Humano«. Estas condiciones marcan una diferencia sustancial respecto al esquema anterior, obligando a los beneficiarios de Acompañamiento Social a mantener una vinculación activa con los servicios de salud y educación para sostener la asistencia estatal.

Acompañamiento Social: incompatibilidades y población alcanzada por el Ministerio de Capital Humano

El universo de beneficiarios de Acompañamiento Social permanece acotado a quienes ya integraban el programa, sin apertura de nuevas inscripciones según lo dispuesto por el Ministerio de Capital Humano. El grupo está compuesto por personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad y mujeres con cuatro o más hijos menores.

Es fundamental tener en cuenta que la Resolución 90/2026 también endurece las incompatibilidades: poseer más de un inmueble, vehículos recientes, percibir otra jubilación o registrar consumos elevados son causales de baja inmediata.

El Ministerio de Capital Humano busca así garantizar que el Acompañamiento Social llegue exclusivamente a quienes carecen de otros ingresos y cumplen con el compromiso de desarrollo humano exigido por el nuevo marco normativo.