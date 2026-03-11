Histórico: Bam Adebayo hizo 83 puntos, dejó atrás a Kobe Bryant y logró la segunda mayor anotación en la NBA

La noche del martes quedará marcada en la historia del básquet. En el triunfo 150 a 129 de Miami Heat sobre Washington Wizards, Bam Adebayo convirtió 83 puntos y se convirtió en la segunda mejor anotación individual en un partido de la NBA.

El pivote de 28 años superó la mítica marca de Kobe Bryant, que logró 81 puntos con Los Angeles Lakers en 2008. El nacido en New Jersey solo quedó por debajo del récord absoluto de Wilt Chamberlain, quien logró 100 puntos en 1962, un registro casi imposible de alcanzar.

Adebayo fue imparable durante toda la noche.

El capitán de Miami tuvo una noche heroica: marcó 31 puntos en el primer cuarto y anotó 12 más para llegar al entretiempo con 43. Luego sumó 19 unidades en el tercer cuarto y cerró su mejor partido con 21 puntos en el cierre del encuentro.

Adebayo logró esta marca con 42 minutos en cancha. Erik Spoelstra, su entrenador, lo retiró del campo de juego cuando solo quedaban 1m08s en el reloj. Allí, recibió la ovación de todo el público que presenció este espectáculo.

El festejo con sus compañeros luego del partido.

El partido de Adebayo fue arrasador: acertó 20 de 43 lanzamientos de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 tiros libres. Además, se convirtió en el máximo anotador en un partido en la historia de Miami Heat, superando a otra leyenda como Lebron James, que logró 61 puntos en 2011.

Tras el término del partido, el norteamericano habló con la prensa y se sorprendió por su logro: «No pensé que serían 83 puntos. Pero vivir este momento es surrealista. Es una marca en la historia que se recordará para siempre«.

También agradeció a todos los presentes: «Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al ‘coach’ por dibujar jugadas para mí«, afirmó. Luego fue consultado por Chamberlain y Kobe Bryant y no dudó: «Son los más grandes de siempre».