ATP 500: Alcaraz le ganó a Medvedev, avanzó a la final de Viena y va por el récord de Federer

El español espera por el ganador del duelo entre Alexander Zverev (2°) y Alex De Miñaur (10°).

Prometía ser un gran partido y no defraudó. El cruce más esperado de la jornada de semifinales en el ATP 500 de Viena quedó en manos del español Carlos Alcaraz, 3° del ranking mundial, que hoy se clasificó a la final en busca de su cuarta corona de la temporada 2026.

El murciano, que se perdió buena parte del año por una lesión en su codo derecho, venció al ruso Daniil Medvedev (5° del escalafón) por 6-4 y 7-6 (2), en poco más de una hora y media de partido, y quedó cerca de alcanzar una especial marca del suizo Roger Federer.

El primer set tuvo bastante paridad. Si bien el español se adelantó por 3-1 y al servicio, rápidamente hubo una reacción por parte del moscovita, quien logró nivelar el score. Sin embargo, Medvedev cometió muchos errores en el décimo game y le servició en bandeja el 6-4 a Alcaraz, tras 35 minutos de acción.

Ya van 3️⃣7️⃣ finales 😉 @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen | @carlosalcaraz https://t.co/uLgPPXCwux — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 31, 2026

Luego, en la segunda manga, el trámite fue cambiante y más disputado, con ambos tenistas disponiendo de oportunidades a lo largo de todo el set. El ruso tuvo break point en el 2-2 y, tras no lograr concretarlo, cedió su turno de saque en el siguiente juego; aunque luego se recuperó y nuevamente empardó el marcador.

El pleito se definió en el tiebreak, donde Alcaraz no dejó pasar la oportunidad de abrochar el partido y su boleto hacia la gran final, al imponerse por 7-2.

De esta manera, el siete veces campeón de Grand Slam buscará cosechar el trofeo número 28 de su carrera profesional. Además, acumula 25 victorias consecutivas en torneos ATP 500, quedando a solamente tres de Roger Federer, quien alcanzó el mayor invicto en la historia en esta categoría (28 triunfos).

Su rival en la final de Viena saldrá del duelo que animarán Alexander Zverev (2°) y Alex De Miñaur (10°), quienes protagonizarán la segunda semifinal del certamen. Contra Sascha, lidera el frente a frente por 7-6, mientras que está 6-0 arriba ante el australiano.