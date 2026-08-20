Gobierno de Río Negro suspendió la operatoria en la mina Calcatreu por incumplimientos de la empresa

El Gobierno de Río Negro dispuso la paralización de los trabajos en el proyecto minero Calcatreu, cercano a Ingeniero Jacobacci, tras detectar un incumplimiento en el cupo del 80% de trabajadores rionegrinos y de otros compromisos asumidos, según informó la Provincia. Desde Patagonia Gold, indicaron a Diario RÍO NEGRO que no emitirán comentarios por el momento.

En julio del 2025, el Gobierno a través de distintos organismos, encabezado por la secretaría de Trabajo, la empresa, la Municipalidad de Jacobacci y los gremios AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) y Uocra (Construcción), y la comunidad mapuche Peñi Mapu conformaron mesas de trabajo tras la firma de un acta acuerdo para cumplimentar la denominada ley 80/20, que exige que el 80% de la mano de obra del proyecto minero debía ser residente de la Provincia, además de otros acuerdos laborales y de formación.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, precisó a Diario RÍO NEGRO que la empresa actualmente estaría en un «70% de cumplimiento de la ley 80/20» y agregó que además con la mesa de trabajo se realiza una «integración de bolsas de trabajo que cada uno de los sectores tiene y uno de los compromisos asumidos por la empresa es que se había comprometido a la contratación y no lo hicieron».

También se incumplió, según precisó Avilez, en las capacitaciones y formación que estaba comprometida. Además se sumó una cuestión de seguridad e higiene que no se respetaban.

La funcionaria encabezó ayer una inspección en la minera. Garantizó ante este diario que no está en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores por todos los días que dure la suspensión.

Hasta junio se cumplió la proporción acordada, según información oficial había entonces 219 trabajadores directos y 210 indirectos vinculados a la construcción; de los cuáles el 49% era jacobacino y un 29% del resto de la Provincia. La situación cambió en el último tiempo. Fuentes sindicales señalaron que la proporción descendió en detrimento de los locales.

La postura de la Provincia

Según informó el Gobierno esta tarde, «Río Negro acompaña las inversiones y el desarrollo productivo, pero no va a permitir que se avance desconociendo acuerdos destinados a garantizar empleo, capacitación y oportunidades reales para los rionegrinos».



«La empresa no viene cumpliendo con el porcentaje de mano de obra rionegrina establecido por la normativa provincial 80/20«, informó el gobierno de Alberto Weretilneck, que recordó la existencia de «compromisos» para profundizar la «contratación local, garantizar transparencia en las búsquedas laborales, capacitar trabajadores de la zona y generar las condiciones para que cada vez más puestos puedan ser cubiertos por vecinos de Ingeniero Jacobacci y la Región Sur».

Entre los acuerdos alcanzados, la Provincia recordó que se estableció que las búsquedas laborales deben canalizarse a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino (SER); que la empresa debe mantener actualizada la información sobre contrataciones, necesidades y perfiles requeridos; y que debe avanzar en programas de formación destinados especialmente a aquellos puestos que actualmente son cubiertos con trabajadores provenientes de otras provincias.

En la mesa de trabajo que integran los gobiernos provincial y municipal, los gremios y la compañía, se pidió «expresamente información sobre el recambio de personal para avanzar progresivamente en el reemplazo de trabajadores foráneos por mano de obra local cuando existan los perfiles disponibles», señaló la Provincia y dijo que también se acordó integrar las bases laborales de AOMA y Uocra con la Bolsa de Trabajo Municipal para priorizar a trabajadores de la localidad.

«El desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos»

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sostuvo que “Río Negro está a favor de Calcatreu, de la minería y de todas las inversiones que generen desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos. El 80/20 es un piso: no alcanza con cumplir un porcentaje si después no se respetan los compromisos asumidos para capacitar, contratar y generar oportunidades reales para la gente de Jacobacci”.

“Las reglas fueron acordadas y están claras. Hubo mesas de trabajo, compromisos concretos y un enorme acompañamiento de la comunidad y del Estado para que este proyecto pudiera desarrollarse. Por eso también vamos a ser firmes cuando esos acuerdos no se cumplen. Queremos inversión, pero queremos una inversión que deje trabajo, conocimiento, proveedores y crecimiento en nuestra provincia”, agregó Avilez.

En las distintas instancias de trabajo también se contemplaron los compromisos territoriales vinculados a la Comunidad Peñi Mapu, junto con la necesidad de sostener procesos de contratación transparentes y articulados entre la empresa, el Estado, el Municipio, las organizaciones sindicales y los actores locales, indicó la Provincia a través de un comunicado de prensa.