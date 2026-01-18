Australian Open 2026: victorias de Alcaraz, Cerúndolo y otros argentinos

Comenzó el primer Grand Slam del año. El Australian Open se vive desde el sábado y ya hubo varios festejos albicelestes en Melbourne Park.

En la mañana del domingo australiano —noche del sábado en Argentina—, Francisco Cerúndolo barrió al chino Zhang Zhizhen por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El jugador ubicado en la 21ª posición del ranking utilizó el drop shot como una de las claves del partido: de los 38 tiros ganadores que realizó, 10 fueron dejadas. Ahora, su próximo rival será Damir Dzumhur, el bosnio que ocupa el puesto 66° del ranking.

Por otro lado, y como era de esperar, Carlos Alcaraz también se impuso en sets corridos. Fue 6-3, 7-6 (2) y 6-2 ante el australiano Adam Walton. El número uno del mundo se medirá ahora con el alemán Yannick Hanfmann (102°) en la segunda ronda. En tanto, Jannik Sinner comenzará su camino en Australia este martes a las 5 de la mañana (hora argentina), frente al francés Hugo Gaston.

¿Cómo les fue a los argentinos?

Además del triunfo de Cerúndolo, hubo otras victorias argentinas en Australia. El que más tuvo que transpirar fue el platense Tomás Etcheverry (62°), quien eliminó al serbio Miomir Kecmanovic (60°) en un duelo muy parejo que duró casi cuatro horas, por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. Su próximo rival será Arthur Fery (186°), quien ingresó al torneo a través de la qualy.

Otro que celebró fue Francisco Comesaña (68°), que derrotó a Patrick Kypson (116°) en cuatro sets, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la segunda ronda tendrá un compromiso muy exigente frente a otro estadounidense: Francis Tiafoe (29°).

Quien no corrió con la misma suerte fue Camilo Ugo Carabelli, que cayó ante el húngaro Márton Fucsovics por 7-6 (5), 6-1 y 6-2, y se despidió del primer Grand Slam del año.

Este domingo, otros argentinos harán su presentación en Melbourne: Mariano Navone frente al serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante contra el australiano Aleksandar Vukic.

Por su parte, Sebastián Báez, que arrancó el 2026 de la mejor manera con siete triunfos consecutivos —racha que se cortó en la final del ATP 250 de Auckland ante Jakub Mensik—, debutará el martes frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°).