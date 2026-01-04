El anuncio de Novak Djokovic que sacudió al tenis: “Este capítulo ya está cerrado”

El mundo del tenis recibió un impacto inesperado este domingo. Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slams de la historia y principal impulsor de la Professional Tennis Players Association (PTPA), anunció su retiro inmediato de la organización que él mismo ayudó a fundar en 2020.

A través de un comunicado que rápidamente se volvió viral, “Nole” dejó en claro que su etapa como referente gremial de los tenistas llegó a su fin. “Este capítulo ya está cerrado”, afirmó el serbio en una publicación a través de la plataforma X.

El anuncio no fue solo una despedida formal, sino que incluyó una frase que encendió las alarmas y las especulaciones sobre la interna de la asociación. “Siento que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección que ha tomado la PTPA”, explicó Djokovic.

La PTPA nació con la promesa de representar a los jugadores de menores recursos y pelear por una distribución más equitativa de los premios, algo que puso a Djokovic en pie de guerra contra los organismos oficiales durante años.

Sin embargo, este quiebre sugiere que la relación con los actuales directivos de la asociación estaba totalmente rota.

El comunicado completo de Novak Djokovic

Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado.

Qué significa esta salida para el futuro de Novak Djokovic

El retiro de Djokovic de la PTPA se da en un momento particular de su carrera, donde cada paso que da es analizado bajo la lupa de un posible retiro del tenis profesional.

Al despegarse de sus obligaciones dirigenciales, muchos creen que el serbio busca priorizar sus últimos años de competencia y evitar el desgaste de las constantes disputas legales y dirigenciales que conlleva liderar un gremio.

Por ahora, desde la PTPA no han dado una respuesta oficial ante la salida de su máxima figura y sostén económico. Lo que es seguro es que, sin Djokovic, la asociación pierde a su mejor carta y el futuro del sindicato de tenistas queda en una zona de total incertidumbre.