El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio y habló de su charla con Messi

Slavko Vinčić volvió a hablar públicamente apenas una semana después de anunciar su retiro como árbitro profesional. El esloveno, encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, repasó sus sensaciones sobre aquella noche y aseguró que haber sido designado para el encuentro más importante del torneo fue un motivo de orgullo para él y para el arbitraje de su país.

«Al principio me sorprendió la designación, pero luego sentí un enorme orgullo por representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo del mundo», expresó en una entrevista con el medio Sport. También destacó el trabajo realizado junto a sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić, con quienes compartió años de preparación y competencia.

El ex juez internacional explicó que el mayor desafío no fue una jugada puntual, sino la administración emocional de un partido con tanta trascendencia. «En una final del Mundial las reacciones son distintas y hay que comprender el contexto de cada situación. Lo más difícil es gestionar todo lo que ocurre dentro de la cancha», sostuvo.

Uno de los momentos más discutidos de su actuación fue la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí. Pese a las críticas que surgieron después del encuentro, Vinčić defendió su decisión y aseguró que, tras revisar el partido, no encontró motivos para cuestionar el enfoque arbitral utilizado en la final.

El árbitro también se refirió al breve intercambio que mantuvo con Lionel Messi durante el desarrollo del encuentro. Aunque prefirió no revelar qué se dijeron, dejó una definición elogiosa sobre el capitán argentino: «Esa conversación quedará en la cancha, pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta», sentenció.