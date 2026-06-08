No hay descanso: Franco Colapinto podrá olvidar rápido lo ocurrido en Mónaco
El argentino vuelve a pista el próximo fin de semana. Repasá los horarios.
Tras un fin de semana para el olvido en Montecarlo (Mónaco), el argentino Franco Colapinto deberá rápidamente cambiar el chip y enfocarse en el próximo desafío competitivo dentro del Mundial 2026 de la Fórmula 1.
El pilarense, que viene de ser 14° en el Principado, tendrá rápida revancha el próximo fin de semana en el circuito de Montmeló (Barcelona), escenario del Gran Premio de España; séptima cita competitiva de la temporada.
Allí el piloto de Alpine buscará volver a batallar por los puntos, luego de un paso por Mónaco plagado de complicaciones y con un marcado paso en falso competitivamente hablando.
Muy distinto es el panorama para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador ayer de su quinta carrera consecutiva y más líder que nunca del campeonato de pilotos.
El circuito de Barcelona (4,657 metros) comenzó a utilizarse en 1991; trazado que, con el paso de los años, se transformó en la gran referencia previa a los inicios de calendarios, siendo el lugar elegido para pruebas de pretemporada.
La carrera del domingo será a 66 vueltas, a los efectos de completar los 307,236 km totales. El récord de vuelta lo tiene Oscar Piastri, con un tiempo de 1:15.743 (2025). En tanto que el piloto con mayor cantidad de victorias son Michael Schumacher y Lewis Hamilton con seis triunfos.
Five consecutive race wins in a row for Kimi Antonelli! 🫢👏— Formula 1 (@F1) June 8, 2026
Will he make it six in a row in Barcelona? 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ayDGKe5Gqz
HORARIOS
Viernes
- Práctica libre 1: 8:30 hs.
- Práctica libre 2: 12:00 hs.
Sábado
- Práctica libre 3: 7:30 hs.
- Clasificación: 11:00 hs.
Domingo
- Carrera: 10:00 hs (66 vueltas).
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