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No hay descanso: Franco Colapinto podrá olvidar rápido lo ocurrido en Mónaco

El argentino vuelve a pista el próximo fin de semana. Repasá los horarios.

Redacción

Por Redacción

El argentino no tuvo un buen domingo en Montecarlo.

El argentino no tuvo un buen domingo en Montecarlo.

Tras un fin de semana para el olvido en Montecarlo (Mónaco), el argentino Franco Colapinto deberá rápidamente cambiar el chip y enfocarse en el próximo desafío competitivo dentro del Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El pilarense, que viene de ser 14° en el Principado, tendrá rápida revancha el próximo fin de semana en el circuito de Montmeló (Barcelona), escenario del Gran Premio de España; séptima cita competitiva de la temporada.

Allí el piloto de Alpine buscará volver a batallar por los puntos, luego de un paso por Mónaco plagado de complicaciones y con un marcado paso en falso competitivamente hablando.

Muy distinto es el panorama para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador ayer de su quinta carrera consecutiva y más líder que nunca del campeonato de pilotos.

El circuito de Barcelona (4,657 metros) comenzó a utilizarse en 1991; trazado que, con el paso de los años, se transformó en la gran referencia previa a los inicios de calendarios, siendo el lugar elegido para pruebas de pretemporada.

La carrera del domingo será a 66 vueltas, a los efectos de completar los 307,236 km totales. El récord de vuelta lo tiene Oscar Piastri, con un tiempo de 1:15.743 (2025). En tanto que el piloto con mayor cantidad de victorias son Michael Schumacher y Lewis Hamilton con seis triunfos.

HORARIOS

Viernes

  • Práctica libre 1: 8:30 hs.
  • Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado

  • Práctica libre 3: 7:30 hs.
  • Clasificación: 11:00 hs.

Domingo

  • Carrera: 10:00 hs (66 vueltas).

Temas

Fórmula 1

Franco Colapinto

Tras un fin de semana para el olvido en Montecarlo (Mónaco), el argentino Franco Colapinto deberá rápidamente cambiar el chip y enfocarse en el próximo desafío competitivo dentro del Mundial 2026 de la Fórmula 1.

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