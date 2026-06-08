La Fórmula 1 recordó al Indio Solari con un posteo de Franco Colapinto

La población nacional continúa llorando y despidiendo al Indio Solari, el ícono del rock nacional que días atrás se llamó a silencio. Un suceso que trascendió a escala global, repercutiendo hasta en la mismísima Fórmula 1.

Comprendiendo el nivel de fanatismo que se vive en Argentina en todas las esferas, el sitio oficial de la máxima categoría le rindió un pequeño homenaje al Indio, acompañando un posteo de Franco Colapinto sobre su participación en el Gran Premio de Mónaco.

«“Ya sufriste cosas mejores que estas. Franco y Carlos aclarando todo tras el toque en pista”, publicó la cuenta de Instagram de F1, en referencia al encontrazo del piloto de Alpine con el español de Williams en la parte final de la competencia.

La frase corresponde a la letra de «Un ángel para tu soledad», uno de los tantos grandes éxitos escritos por el músico, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La repercusión, naturalmente, fue inmediata y masiva en redes.

El posteo, además, añade el diálogo que los pilotos de habla hispana mantuvieron luego de la carrera, en conferencia de prensa. «Perdón, venía atento pero me tiré y…”, manifestó el pilarense. A lo que Sainz respondió: «No, yo iba roto ya… Normal, iba intentando retirarme”.

EL POSTEO