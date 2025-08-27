A la espera del fallo de Conmebol, Néstor Grindetti dijo que Independiente «fue víctima»

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, dio una conferencia de prensa para detallar el descargo que el club presentó ante la Conmebol, luego de los incidentes que ocurrieron en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre el Rojo y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El dirigente volvió a insistir en deslindar al club de Avellaneda de toda responsabilidad en la suspensión y posterior cancelación del partido de ida por los octavos de final.

Grindetti condenó los hechos de violencia registrados en el estadio, pero señaló que Independiente no fue el generador ni el culpable de los disturbios.

“Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, afirmó.

Además, el presidente agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado.

En este punto, Grindetti fue preciso al remarcar que la violencia no se inició dentro del campo de juego ni durante el partido, sino antes de que comenzara el mismo: “La violencia comenzó antes del inicio del partido y se terminó suspendiendo por el equipo visitante”.

"INDEPENDIENTE NO FUE RESPONSABLE DE LOS HECHOS"



Néstor Grindetti, presidente del Rojo, habló en conferencia de prensa y dio detalles del descargo que presentó el club ante la CONMEBOL luego de los incidentes en el partido ante Universidad de Chile. pic.twitter.com/fISbijFXBG — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2025

Además, indicó que todas las pruebas forman parte del descargo entregado a la Conmebol y que confía en que el organismo actúe con “equilibrio y justicia” al momento de resolver.

El presidente también se refirió a la salvaje agresión de hinchas locales a parte de la parcialidad visitante. “Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”.

Néstor Grindetti: "EL ACCIONAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SUS DIRIGENTES ES VERGONZOSO". pic.twitter.com/kd0ASpdbD4 — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2025

Independiente quedó a la espera de la resolución de la Conmebol, que deberá definir en los próximos días cómo continúa la serie de octavos de final.

El organismo sudamericano recibió los descargos de ambas instituciones y ahora tendrá la difícil tarea de determinar si se le da por perdido a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados de la competencia. El fallo también podría incluir sanciones económicas o deportivas para el club de Avellaneda.