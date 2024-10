Bielsa y un futuro incierto en la Selección de Uruguay: admitió que su autoridad está afectada

La Selección de Uruguay perdió el viernes con Perú en Lima por 1 a 0 y dejó pasar la chance de recortar la diferencia que le lleva el puntero, Argentina. Fue un encuentro particular al ser el primero desde que Marcelo Bielsa fue criticado duramente por el exdelantero del combinado celeste, Luis Suárez.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino fue consultado por las declaraciones del Pistolero, quien se retiró hace unas semanas de la selección uruguaya. Respaldado por ex compañeros: varios coincidieron con el pensamiento del goleador de Inter Miami.

“Mire, influencia no tuvo ninguna. Me pareció que la entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona… No lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto [el hecho de] que haya sido una semana de mucha efervescencia ¿no?”, sostuvo en relación a la polémica.

Y agregó: “Respecto a cómo operó sobre mí la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada. Hice con la máxima seriedad la preparación del partido y la respuesta fue la misma de siempre, no alteró nada. Ni el funcionamiento del grupo; todo fue igual a lo de siempre. Para resumir: lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la actitud con la que se afrontó el partido. Eso sí: no ignoro todo lo que pasó”, remarcó el DT.

El gol de Perú en la victoria ante Uruguay sobre el final del partido en Lima

“no creo que los jugadores de Uruguay le quieran hacer la cama a bielsa”



el hijo de re mil puta de rochet en el minuto 87: pic.twitter.com/Lf7Oa7YafE — sof (@sofftjuli) October 12, 2024

La relación del cuerpo técnico-plantel atraviesa su peor momento tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez, quien fue duro acerca de las formas de relacionarse del rosarino, e indirectamente propició una reunión de los principales futbolistas del seleccionado con Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y una posterior de los deportistas con el propio Bielsa.

Bielsa también se refirió al encuentro y el mal rendimiento del equipo. “Ellos no generaron situaciones de gol, prácticamente. Tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Ellos, cuando atacaron, fueron mejores que los nuestros. Era un partido que debió terminar empatado. La actuación de nuestro equipo es la misma, la valoración es la misma. No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación. No fue positiva”.

Vale recordar que el próximo partido de la Celeste será el martes frente a Ecuador en Montevideo.