El Diario RÍO NEGRO organiza un gran intercambio de figuritas este domingo en Roca

El estacionamiento del Diario Río Negro será escenario de juegos y desafíos en los que los participantes podrán ganar figuritas.

El Diario RÍO NEGRO invita a todos los fanáticos de las figuritas a participar de una tarde especial que se realizará este domingo 7 de junio, desde las 16, en su edificio de General Roca.

La propuesta tendrá como actividad principal el intercambio de figuritas entre coleccionistas de todas las edades, pero también incluirá sorteos, regalos de figuritas, juegos con premios y otras sorpresas para los asistentes.

El encuentro se llevará a cabo en la sede del Diario, ubicada en 9 de Julio 733, y está pensado como un espacio para compartir, completar álbumes y disfrutar de una jornada recreativa en familia.

Si todavía te faltan figuritas o tenés repetidas para intercambiar, esta será una gran oportunidad para seguir completando tu colección junto a otros aficionados.

La invitación es abierta para toda la comunidad. Solo hay que llevar las figuritas y las ganas de pasar una tarde distinta.