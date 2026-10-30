Biguá dio pelea hasta el final, pero perdió con Boca en La Bombonerita
Las neuquinas hicieron un gran partido y estuvieron al frente (48-45) en el tercer parcial. En el cierre apareció la categoría de las locales, que ganaron 69-59.
Biguá hizo un gran partido y sorprendió en el tercer parcial, pero Boca sacó chapa en los últimos 10 y ganó 69-59 en La Bombonerita. Las porteñas siguen en lo más alto de las posiciones con marca de 5-0, mientras que las neuquinas, que este viernes visitarán a Vélez, marchan con 1-3.
Las Xeneizes ganaron los primeros cuartos por 20-17 y 21-13, pero Biguá sorprendió en el tercero, lo ganó 20-12 y e incluso estuvo arriba en el marcador. Con dos minutos para cerrar el parcial, el tablero marcó 45-48, luego de un libre de Agustina Jourdheuil. Sin embargo, las locales reaccionaron y se quedaron con la victoria.
Las destacadas y las claves
Julieta Tell, con 19 puntos y 5 recuperos, fue la mejor de las neuquinas, seguida de Jourdheuil (10), Clara Della Rosa (9), Florencia Ortiz (6) y Charlo Lértora (5). Enfrente, Julia Fernández fue la máxima anotadora con 18 puntos y 10 rebotes, mientras que Florencia Fernández aportó 14 tantos y 16 rebotes. Candela Gentinetta también fue clave con un doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes, 7 de ellos ofensivos.
Si de claves se trata, los rebotes resultaron fundamentales, porque Boca bajó 55, contra 31 de Biguá. Otro factor determinante fueron las faltas personales. A las locales le pitaron 23 y a las neuquinas, 33.
Sin tiempo para lamentos, las Bigualas se presentarán este viernes en el microestadio de Vélez, que el jueves dejaron sin invicto a Independiente de Neuquén por 57-43 y lograron su segunda victoria de la temporada.
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