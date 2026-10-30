Biguá dio pelea hasta el final, pero perdió con Boca en La Bombonerita

Catalina Taño, en tierra de gigantes. Biguá hizo un gran partido en La Bombonerita, pero no alcanzó. (Prensa Boca)

Biguá hizo un gran partido y sorprendió en el tercer parcial, pero Boca sacó chapa en los últimos 10 y ganó 69-59 en La Bombonerita. Las porteñas siguen en lo más alto de las posiciones con marca de 5-0, mientras que las neuquinas, que este viernes visitarán a Vélez, marchan con 1-3.

Las Xeneizes ganaron los primeros cuartos por 20-17 y 21-13, pero Biguá sorprendió en el tercero, lo ganó 20-12 y e incluso estuvo arriba en el marcador. Con dos minutos para cerrar el parcial, el tablero marcó 45-48, luego de un libre de Agustina Jourdheuil. Sin embargo, las locales reaccionaron y se quedaron con la victoria.

Julieta Tella fue la goleadora de la noche, con 19 puntos. (Prensa Boca)

Las destacadas y las claves

Julieta Tell, con 19 puntos y 5 recuperos, fue la mejor de las neuquinas, seguida de Jourdheuil (10), Clara Della Rosa (9), Florencia Ortiz (6) y Charlo Lértora (5). Enfrente, Julia Fernández fue la máxima anotadora con 18 puntos y 10 rebotes, mientras que Florencia Fernández aportó 14 tantos y 16 rebotes. Candela Gentinetta también fue clave con un doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes, 7 de ellos ofensivos.

Luciana Delabarba no goleó como en otras noches, pero fue importante. Flor Ortiz hizo un buen partido. (Prensa Boca)

Si de claves se trata, los rebotes resultaron fundamentales, porque Boca bajó 55, contra 31 de Biguá. Otro factor determinante fueron las faltas personales. A las locales le pitaron 23 y a las neuquinas, 33.

Sin tiempo para lamentos, las Bigualas se presentarán este viernes en el microestadio de Vélez, que el jueves dejaron sin invicto a Independiente de Neuquén por 57-43 y lograron su segunda victoria de la temporada.