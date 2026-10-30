Estudiantes de Villa Pehuenia llevaron su proyecto para cuidar el bosque y prevenir incendios a un congreso internacional

Cuidar el bosque también es cosa de chicos y así lo demostró un grupo de estudiantes del Centro Provincial de Enseñanza Media 90 de Villa Pehuenia Moquehue en el Congreso Internacional de Manejo Integral del Fuego “Patagonia más allá del Fuego”, que se desarrolla en Junín de los Andes.

En un stand, los jóvenes presentaron el proyecto “Guardianes del Bosque” que consiste en una estación que se instala en el monte, con sensores de humo, temperatura, lluvia y presencia de personas, que suma una cámara. Funciona sin señal de celular ni internet y gasta muy poca energía.

Flavio Simonetti, docente de la escuela técnica, comentó que el proyecto nació en base a una experiencia “en carne propia”. “Nuestra escuela está en medio de un bosque nativo y hace algunos años hubo un incendio. La idea fue evolucionando hasta llegar a esta estación remota para instalar en distintos lugares del bosque, con una estación base dentro de la escuela que, a partir de una señal que recibe, manda el alerta a la Brigada de Manejo del Fuego”, detalló.

Los jóvenes se pusieron la tarea de prevención al hombro. Foto: gentileza

La iniciativa estuvo a cargo de los estudiantes de cuarto año de la escuela técnica, con la coordinación de los profesores Tania Rocha y Simonetti.

La propuesta fue presentada, en un principio, en EducaTIC 2026, un encuentro que reúne a estudiantes de escuelas neuquinas de todos los niveles y modalidades, para compartir experiencias de Innovación Pedagógica centradas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El impacto fue tal que los chicos fueron invitados a presentar la iniciativa ante especialistas en incendios de todo el mundo.

«Esta estación intenta prevenir la etapa temprana de los posibles focos de incendio que tengamos en la localidad. La idea nació en abril de este año, cuando empezamos a trabajar con una lluvia de ideas en una clase«, sintetizó Juan Emilio, estudiante de cuarto año. Francesca agregó que «la estación se encarga de sensar distintos parámetros del suelo para que, cuando se detecta alguna anomalía, se envíe una alerta a la escuela y, de la escuela se notifica directamente al cuartel de bomberos para poder tener una reacción lo más rápido posible».

Los jóvenes se pusieron la tarea de prevención al hombro. Foto: gentileza

Durante el proceso, Ezequiel mencionó que fueron realizando pruebas con distintos modelos: “Probamos distintos sensores, para ver qué funcionaba y qué no. De todos modos, sigue en la etapa de desarrollo, seguimos haciendo pruebas, testeos y revisando qué sería lo óptimo para el buen funcionamiento del sensor”.

En tanto, Pedro valoró las devoluciones por el proyecto. “Nos dijeron que nuestro proyecto tiene muy buen futuro y nos impulsaron a que sigamos desarrollándolo. Nos han brindado ideas también, como por ejemplo, un sensor de humedad en la tierra y nos ofrecieron apoyos por si llegamos a precisar materiales u otras cosas por el estilo«, señaló.

Los estudiantes exhibieron el sistema durante el congreso, organizado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el Gobierno de Neuquén que reúne a especialistas de Argentina, Canadá, Chile, España y Venezuela. Durante tres días se postularon experiencias en manejo del fuego, los nuevos escenarios y grandes incendios en la Patagonia, prevención y participación, y monitoreo y tecnología.

Los jóvenes se pusieron la tarea de prevención al hombro. Foto: gentileza

Raleo de pinos a favor del pehuén

“Es un tema que nos toca de cerca: la prevención de incendios y el cuidado del bosque nativo”, valoró Arturo de Gregorio, intendente de Villa Puehuenia Moquehue, que acompañó a los estudiantes al congreso en Junín de los Andes.

Recalcó que “la gestión municipal sostiene en el tiempo el raleo de pinos exóticos que le compiten al pehuén por la luz, el agua y los nutrientes. Los restos se chipean y se reutilizan como relleno, en lugar de quedar en el suelo como combustible”.

Este trabajo se lleva adelante junto a la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), escuelas y pobladores, “con la meta de intervenir 100 hectáreas”.