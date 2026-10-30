Fiestas populares en Neuquén: destinos, fechas y las tradiciones que marcarán la temporada

El lanzamiento de la temporada 2026-2027 reunió a representantes de distintas localidades neuquinas.

Las fiestas populares son una oportunidad para conocer Neuquén desde sus tradiciones. En pueblos y ciudades, la música, las danzas folclóricas, los sabores regionales y las costumbres de cada comunidad se convierten en protagonistas de encuentros que reúnen a vecinos y visitantes. Con esa identidad como bandera, la provincia presentó la temporada 2026-2027 de Fiestas Populares Neuquinas, bajo el lema “Neuquén celebra sus raíces”.

El lanzamiento se realizó en el auditorio de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. La presentación reunió a representantes de distintas localidades y puso el foco en el valor cultural, turístico y económico de estas celebraciones.

“Era necesario ordenar las fiestas populares, era necesario calendarizarlas, era necesario que tengan un aporte económico para que puedan tener previsibilidad”, explicó Esteves durante el encuentro. La ministra también destacó el trabajo de la Subsecretaría de Turismo, Neuquén Tour y la Secretaría de Cultura para acompañar la organización de los eventos en toda la provincia.

Pero el valor de estas celebraciones va más allá de su atractivo turístico. “Son ese reservorio de memoria y de cultura que todos tenemos que preservar y cuidar, no solamente para que sigan vivas, sino para que se sigan transmitiendo al resto de las generaciones”, sostuvo la funcionaria.

Leticia Esteves y Rolando Figueroa encabezaron la presentación del calendario de Fiestas Populares Neuquinas.

Las fiestas permiten acercarse a las tradiciones criollas, los saberes ancestrales mapuches y las expresiones culturales que distinguen a las comunidades del interior y la cordillera. La gastronomía, las artesanías y los espectáculos forman parte de propuestas que, además de mantener vivas las costumbres, generan movimiento económico y oportunidades para productores, emprendedores y prestadores de servicios locales.

La secretaria de Cultura, María José Rodríguez, también destacó el papel de estos encuentros en la construcción de la identidad provincial. “Las fiestas populares muestran lo que somos como provincia, muestran nuestra identidad, muestran nuestro crecimiento, muestran nuestros músicos”, afirmó. Además, subrayó el trabajo conjunto entre el Estado, los municipios y las comisiones de fomento para preparar cada celebración con meses de anticipación.

Durante la presentación se dio a conocer un dispositivo de promoción destinado a difundir el calendario e invitar a recorrer los destinos neuquinos. La jornada incluyó música, danzas folclóricas y una muestra de productos regionales, con la participación de productores y emprendedores de distintas localidades.

Las fiestas populares que abren la temporada

Noviembre llega con celebraciones en distintos puntos de Neuquén. Entre las primeras propuestas figuran la Fiesta Provincial del Pial, en Aguada San Roque; la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias, en Piedra del Águila; y la Fiesta de la Tradición y la Hermandad, en Vista Alegre.

El calendario también incluye la Festividad de Ceferino y la Navidad Cordillerana, ambas en San Martín de los Andes, y la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, en Chos Malal. Cada encuentro ofrece una oportunidad para conocer las costumbres locales y combinar una escapada con actividades culturales y gastronómicas.

Las celebraciones impulsan el turismo y ponen en valor la identidad cultural de Neuquén.

Fechas para agendar