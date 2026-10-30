Viedma: le dispararon cuatro veces para robarle la moto

Cuatro hombres le dispararon a un joven en las inmediaciones del Idevi en Viedma para sustraer su moto. Foto: gentileza

Un joven de 18 años denunció que cuatro hombres lo interceptaron mientras circulaba por el sector del Idevi, en Viedma, donde uno de ellos le apuntó con un arma y efectuó varios disparos antes de llevarse su motocicleta.

Tras ser alertados por RN Emergencias 911, la policía acudió al lugar para recuperar el vehículo, culminando con la detención de tres sospechosos y el secuestro de una pistola calibre 22.

Disparos y la alerta de RN Emergencias 911

El hecho ocurrió el jueves, cerca de las 18.30, cuando personal de la Brigada Rural que realizaba tareas preventivas recibió un aviso de RN Emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en una chatarreria ubicada al fondo de calle 30.

Al llegar, los policías entrevistaron al joven, quien relató que circulaba por calle 16 cuando fue interceptado por cuatro hombres para robar su Zanella RX 150. Tras el acorralamiento, uno de los participantes le disparó cuatro veces y huyeron con el vehículo.

Encontraron la moto entre los pastizales

La policía inició el rastrillaje hasta el pasaje de los hornos de ladrillos, donde observaron a tres hombres que revisaban los pastizales cerca de una casilla. Allí localizaron una Zanella negra a la que le faltaban varios plásticos e identificaron a tres de los jóvenes señalados por la víctima.

Además, tras un segundo rastrillaje, secuestraron una pistola calibre 22 sin cargador y con un proyectil en la recámara, que quedó bajo custodia del Gabinete de Criminalística en tanto se determina si estuvo vinculada al hecho denunciado.

Mientras tanto, los tres hombres quedaron detenidos por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, de acuerdo a lo dispuesto por la fiscalía de turno.

Durante el operativo participaron además efectivos de la Brigada Motorizada, personal de la Comisaría 38° y autoridades de la Unidad Regional Primera.