Macri reconoció que no hay avances para un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza rumbo a 2027

El expresidente Mauricio Macri aseguró que las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027 no registraron avances. “No han avanzado nada”, afirmó durante una gala solidaria organizada por María Eugenia Vidal, donde también cuestionó el clima de confrontación política en el Congreso.

Macri admitió que las negociaciones electorales están estancadas

Según La Nación, Macri explicó que la información se la transmitió Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general de PRO, quien participa de las conversaciones con funcionarios del Gobierno. Junto al jefe del bloque de diputados del partido, Cristian Ritondo, De Andreis mantiene reuniones quincenales en la Casa Rosada con representantes libertarios, entre ellos Martín y Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Durante el cóctel anual de Hacemos!, la asociación civil que preside Vidal, el exmandatario, cuestionó las disputas políticas durante el debate del Presupuesto 2027. “En vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra, una batalla”, sostuvo.

Macri consideró que la discusión debería concentrarse en las oportunidades para los sectores vulnerables y reclamó acuerdos políticos. “No sirve de nada discutir quién va a seguir conduciendo el país dentro de un año, si sirve o no sirve lo que se está haciendo, si no ponemos un foco en eso tan importante y nos podemos unir”, expresó.

El encuentro también dejó expuestas algunas diferencias internas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, permaneció pocos minutos y se retiró antes de la llegada de su primo Mauricio. De Andreis también se fue antes de que apareciera el expresidente.

En tanto, Hernán Lacunza, precandidato presidencial de PRO, no asistió por compromisos de agenda. Su presencia era esperada para compartir una fotografía con Macri, quien todavía no se pronunció sobre su aspiración electoral.

Por último, el expresidente evitó responder sobre el operativo de escape del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, en el que colaboró el Gobierno nacional.