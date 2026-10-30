El Bolsón por la Ruta 40: un recorrido entre paisajes cordilleranos, sabores regionales y senderos

La Ruta 40 une Bariloche y El Bolsón entre lagos, bosques y montañas.

Cuando soñamos con sentirnos mejor, solemos imaginarnos en la meta: todo resuelto, todo en calma. Pero estar bien no es solo llegar, también es avanzar y descubrir cómo cambia todo a medida que el camino se abre ante los sentidos. La Ruta 40 hacia El Bolsón es una muestra de ello. Tanto de norte a sur como en sentido contrario, el recorrido atraviesa paisajes cordilleranos donde los bosques, los lagos y las montañas cobran protagonismo. El destino invita a quedarse, pero el viaje ya empieza a cumplir su promesa mucho antes de llegar.

Desde Bariloche son aproximadamente 120 kilómetros. Sin embargo, medir el trayecto solo en distancia es pasar por alto uno de los paisajes más cautivantes de la cordillera. La mítica Ruta 40 avanza entre lagos, montañas y bosques que aparecen y desaparecen detrás de cada curva. El agua refleja el cielo, las cumbres se recortan en el horizonte y los valles se extienden hacia los cerros más lejanos.

Desde el sur, la estepa patagónica da paso a los bosques de la Comarca Andina.

Cada tramo suma una nueva paleta de colores: verdes intensos, amarillos de retamas en flor y cielos celestes que contrastan con las cumbres. El paisaje cambia con la luz, la estación y el punto desde el que se lo mira. Por eso, el mismo camino puede ofrecer una experiencia diferente en cada viaje.

Hay algo particular en este trayecto, la música puede ser de gran compañía durante el viaje, la suave sucesión de curvas y el paisaje que se transforma crean una sensación de movimiento que convive con las ganas de quedarse un rato más en cada lugar. La inmensidad de la cordillera recuerda al viajero lo pequeño que es el ser humano frente a la naturaleza.

De la estepa al verde de la Comarca Andina

La naturaleza y el ritmo tranquilo distinguen a este destino de la Comarca Andina.

Quienes llegan desde el sur encuentran otra escena. La estepa patagónica comienza a transformarse y, kilómetro a kilómetro, los bosques ganan terreno a los costados de la ruta. Los pueblos de la Comarca Andina se vuelven cada vez más verdes a medida que El Bolsón se acerca. El cambio del paisaje anticipa la llegada a un territorio donde la naturaleza no es solo algo que se contempla, sino también parte de la vida cotidiana.

En El Bolsón, el ritmo cambia. La montaña enmarca el valle y la naturaleza acompaña la vida del pueblo. El tiempo parece adquirir otro valor: hay espacio para caminar, recorrer los comercios, sentarse a comer o simplemente disfrutar del entorno sin convertir cada salida en una carrera contra el reloj.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. La producción local llega a la mesa en forma de cerveza artesanal, trufas, azafrán, vinos, fruta fina, truchas y carnes rojas. Los sabores de la región reflejan el trabajo de productores y emprendedores que encontraron en las condiciones del lugar una oportunidad para desarrollar propuestas propias.

En la plaza central, la Feria Regional de Artesanos mantiene viva una tradición que comenzó en la década de 1970. Entre los puestos, cada pieza cuenta una historia de creatividad, oficio y paciencia. Recorrer la feria permite acercarse a quienes trabajan con sus manos y descubrir una faceta de El Bolsón que va más allá de sus paisajes.

Senderos, ríos y refugios de montaña

El aire fresco, el sonido de los ríos y el canto de los pájaros ofrecen otras formas de disfrutar el destino. Para quienes buscan ir más allá de los paseos por el pueblo, el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE) propone senderos y refugios de montaña que permiten adentrarse en el bosque y recorrer paisajes donde caminar es parte esencial de la experiencia.

Allí, el contacto con la naturaleza adquiere otra dimensión. El esfuerzo de la caminata, el silencio del entorno y las vistas que aparecen a medida que se avanza convierten cada recorrido en una oportunidad para conocer la cordillera desde otra perspectiva. Es una Patagonia que se descubre paso a paso, lejos de la velocidad de la ruta y cerca de los sonidos del bosque.

Los ríos cristalinos y los bosques nativos son parte de los atractivos naturales de la región.

La calidez de su gente, la presencia del cerro Piltriquitrón sobre el valle, la gastronomía regional y las propuestas vinculadas con el bienestar conforman una combinación que distingue a El Bolsón. Cada visitante puede encontrar su propio modo de disfrutarlo: entre senderos y montañas, en una mesa con productos locales o en una tarde dedicada a recorrer el pueblo.

Al final, la Ruta 40 demuestra que llegar no siempre es lo más importante. Una pausa frente a las montañas, el reflejo de un lago o la luz del atardecer sobre el paisaje pueden convertirse en parte de lo que queda del viaje. El Bolsón invita a detenerse, pero la experiencia comienza mucho antes, cuando el camino se abre y la Patagonia empieza a desplegar sus colores.