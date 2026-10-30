Máximas de hasta 29 grados: qué ponerse para disfrutar del fin de semana en Neuquén y Río Negro

Después de varios días de frío, el termómetro empiezó a subir. Este viernes, sábado y domingo llegarán con temperaturas agradables en Neuquén y Río Negro, una invitación para cambiar los abrigos pesados por ropa más liviana y aprovechar un poco más las tardes al aire libre.

El viernes es el día más cálido, con una máxima de 29 grados, mientras que el sábado llegará a los 27 y el domingo rondará los 24. Con este panorama, hay varias prendas que vuelven a ganar lugar en el placard: bermudas, vestidos, pantalones de lino, camisas amplias y remeras básicas.

Viernes: bermudas, lino y remeras básicas

Con 29 grados de máxima, el viernes será ideal para animarse a usar prendas que durante los últimos días quedaron guardadas. Las bermudas de jean son una de las opciones más fáciles de incorporar: quedan bien con una remera blanca, una musculosa o una camisa liviana.

Para quienes prefieren los pantalones largos, los modelos de lino son una buena alternativa.

En los pies, unas sandalias bajas o zapatillas urbanas completan el conjunto, mientras que a la noche conviene andar con una capa extra: te recomendamos un blazer.

Sábado: vestidos y faldas para una tarde de primavera

El sábado también tendrá temperaturas agradables, con una máxima de 27 grados. Es un buen momento para recuperar los vestidos que quedaron relegados durante el invierno.

Los modelos de algodón y las versiones midi son alternativas para armar un look bien fresquito. Con zapatillas quedan más informales y cómodos para caminar, mientras que con sandalias, en cambio, funcionan muy bien para una salida.

Otra opción es combinar una falda larga con una remera básica o un top. Las camisas amplias, especialmente en blanco, celeste o tonos neutros, también pueden sumarse como tercera prenda.

Domingo: jean, campera de cuero y zapatillas

El domingo tendrá una máxima más baja, de alrededor de 24 grados, pero seguirá siendo una jornada agradable. Para ese día, los looks de media estación vuelven a ser una buena elección.

Una combinación que nunca falla es el jean wide leg o recto, una remera blanca y una campera de cuero negra. Es un conjunto simple, cómodo y fácil de adaptar a distintos planes. Se puede completar con zapatillas blancas o mocasines.

También hay lugar para los pantalones sastreros amplios para quienes buscan un estilo más relajado.