Las cuatro tenistas argentinas, debutantes en el certamen, junto a la capitana Paola Suárez en la serie en Tokyo. (Foto: Prensa Asociación Argentina de Tenis)

Argentina tuvo un comienzo adverso en la serie ante Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup. En el Ariake Coliseum de Tokio, el conjunto nacional perdió los dos partidos de singles y quedó 0-2 en el marcador global, por lo que deberá buscar la remontada en la segunda jornada para mantener sus posibilidades de conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.

En el primer turno, Justina González Daniele cayó ante Mai Hontama por 7-6 (4) y 6-3. La tenista de 20 años tuvo un debut especial con la camiseta argentina y, pese a comenzar 0-3, logró recuperarse y llevó el primer parcial al tie-break. Además, se convirtió en la jugadora N° 59 en representar al país en la historia de la competencia.

«Estuve muy emocionada desde el principio. Desde la convocatoria, entré a la cancha, sonó el himno, nos abrazamos con las chicas, hicimos la arenga… Es un sueño que tenía desde chica», expresó después del encuentro. También destacó la importancia de disfrutar la experiencia: «Peleé todas las pelotas, traté de jugar con el equipo, conmigo, contra la pelota. Disfruté de dónde estaba».

En el segundo encuentro, Florencia Urrutia perdió ante Himeno Sakatsume por 6-0 y 6-4. La japonesa, mejor singlista de la serie y ubicada en el puesto 129° del ranking mundial, se quedó rápidamente con el primer set, aunque la argentina logró cambiar su imagen en el segundo y presentó mayor resistencia. «Al principio estaba nerviosa. Quería hacer mucho. Me di cuenta tarde de que tenía que hacer menos que más. Estaba apurada», reconoció la santafesina de 25 años.

La capitana argentina, Paola Suárez, realizó un balance positivo de las presentaciones pese a las derrotas. «Siempre es muy importante que en un debut representando al país las jugadoras puedan sentirse cómodas y disfrutarlo, y creo que ambas lo lograron», señaló. Además, valoró la reacción de Urrutia y el nivel que mostró González Daniele durante buena parte de su partido.

La serie continuará este sábado desde las 23 (hora argentina), con el encuentro de dobles, que será transmitido por TyC Sports 2. En principio, la dupla nacional estaría integrada por Luciana Moyano y Justina González Daniele, aunque la decisión dependerá de cómo se encuentre físicamente esta última tras el desgaste del singles. Luego se disputarán los otros dos individuales, en caso de ser necesarios. Argentina necesita ganar para revertir la serie y conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.