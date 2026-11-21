Durante el acto de lanzamiento oficial de Tesla en el barrio porteño de La Boca -evento que contó con una breve intervención remota de Elon Musk-, el presidente Javier Milei centró su discurso en el impacto de la apertura comercial, la llegada de nuevas automotrices al país y el fin de las políticas proteccionistas.

El mensaje de Javier Milei en el desembarco de Tesla

El mandatario, durante su exposición, defendió la convivencia entre la importación y la producción nacional, asegurando que la libre competencia no llegó para destruir la industria local, sino mejorar las condiciones del mercado. En este sentido, Milei cuestionó los argumentos políticos anteriores que justificaban el cierre de la economía para proteger a las terminales locales.

«Demostramos que era falso que no se podía importar y producir a la vez. Entraron autos, bajaron los precios en términos reales y, al mismo tiempo, crecen las inversiones para producir competitivamente nuevos modelos e importarlos a un mercado mucho más grande que el local», afirmó el mandatario.

Asimismo, calificó las posturas pasadas como un «complejo de inferioridad» y sintetizó el rumbo de su gestión: «Nosotros elegimos el modelo de la libertad, la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios». Según su postura, cuando el país se cierra «se estanca», mientras que al competir con el mundo logra ganar, ya que asegura que «el talento está, sólo nos faltaba correr al Estado del medio».

El presidente también hizo un paralelismo entre las restricciones comerciales que regían en gobiernos anteriores y el «aislamiento» internacional que sufrió el país frente a la región, y sostuvo: «Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas. Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno».

Al hablar puntualmente sobre el mercado automotor argentino, Milei vinculó el desembarco de marcas extranjeras con la reducción de la carga tributaria aplicada por su Gobierno. «El argentino es un amante de los fierros y no podíamos permitir que una barrera ideológica lo siguiera privando de su libertad y separando de su pasión. Por eso abrimos la economía, eliminamos el impuesto PAIS y derogamos los impuestos internos a los autos, y empezaron a llegar marcas que antes solo veíamos en Brasil y Uruguay», explicó. Como resultado de estas medidas, destacó un dato sobre el poder adquisitivo: «Entre noviembre del 2023 y junio de 2026 el precio de los autos 0 km bajó 26% en términos relativos al resto de los precios de la economía. Hoy hacen falta menos salarios para comprar uno».

Frente a los cuestionamientos que señalan que los vehículos eléctricos como los de Elon Musk apuntan únicamente a un sector reducido, el mandatario defendió el efecto derrame de estas inversiones y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). «Muchos van a decir que los argentinos no ganan nada con Tesla, que es un producto de lujo para una minoría selecta. Pero es otra falacia: gana el que accede a un auto de vanguardia, los que trabajan para la empresa, el sector de logística, las aseguradoras, los que producen energía», enumeró, remarcando que un producto innovador eleva el nivel de vida general y requiere reglas claras a largo plazo como las que garantiza el RIGI.

Hacia el cierre de su exposición, Javier Milei vinculó el desembarco de la automotriz con la incorporación de tecnologías de conducción autónoma, un avance del que, según señaló, se intentó apartar al país mediante regulaciones. «Cuando las leyes habiliten este sistema en la Argentina, como ya funciona en varios países, los usuarios van a ganar todo el tiempo que hoy dedican a conducir. Eso también es devolverle libertad a los argentinos«, cerró.