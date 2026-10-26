Boca: cuándo salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana

Los hinchas de Boca ya empiezan a organizar el viaje a Colombia para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El partido se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y la venta de entradas tendrá una instancia clave a comienzos del mes que viene.

Según la información difundida, los tickets se pondrán a la venta el martes 3 de noviembre a través de una plataforma oficial de Conmebol, que estará a cargo de la distribución sin intervención de los clubes. El reparto contempla 12.000 populares para cada equipo y otras 40.000 plateas disponibles mediante un sistema de venta aleatoria, sin distinción entre las parcialidades. De esta manera, hinchas de Boca y Atlético Mineiro podrían compartir sectores de la cancha e incluso quedar sentados uno al lado del otro.

Antes de la apertura de la venta, los simpatizantes pueden registrarse en la plataforma habilitada para la final y dejar sus datos personales, además de indicar a qué equipo alentarán. También podrán manifestar su interés por alguna de las categorías de localidades disponibles: la Categoría 1, con ubicaciones preferenciales detrás de los bancos de suplentes; la Categoría 2, en el lateral opuesto; y la Categoría 3, detrás de los arcos, destinada a las hinchadas de ambos clubes. También habrá una opción Hospitality, con ubicación preferencial y servicios premium.

El registro previo no garantiza la obtención de una entrada, sino que permite recibir información sobre las novedades de la venta. Por el momento, Conmebol todavía debe precisar cuántos tickets podrá adquirir cada persona y cuáles serán los precios de las distintas localidades.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde Boca buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Enfrente estará Atlético Mineiro, en una definición que marcará el cierre de la edición 2026 de la Copa Sudamericana.