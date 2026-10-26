ANSES: quiénes cobran jubilaciones mayores a la mínima y Desempleo este martes 27 de octubre 2026
ANSES continúa con el cronograma bancario este martes 27 de octubre 2026, para jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de Desempleo. Conocé los DNI habilitados, los montos y los canales de consulta oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este martes 27 de octubre 2026 con las acreditaciones oficiales para dos universos predeterminados: aquellos jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los trabajadores desvinculados amparados bajo la Prestación por Desempleo.
Durante esta jornada, los fondos se depositan de manera directa para los titulares previsionales cuyos documentos finalizan en 4 y 5, integrando el reajuste del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre el IPC y, en los casos pertinentes, la fracción del bono proporcional de hasta $70.000, en tanto que el fondo de desempleo libera los pagos asignados a los documentos terminados en 6 y 7, asegurando la libre disponibilidad de los saldos desde las cero horas en las cuentas bancarias de la seguridad social.
ANSES quiénes cobran este martes 27 de octubre 2026: DNI y grupos con dinero disponible
El cronograma operativo del organismo previsional distribuye las acreditaciones bancarias de la jornada bajo el siguiente esquema:
Buscador de cobro de ANSES
Cronograma oficial: Martes 27 al jueves 29 de octubre de 2026
|Fecha de cobro
|Prestación oficial
|DNI
|Detalle de liquidación
|Martes 27 de octubre
|Haberes mayores a la mínima
|4 y 5
|Aumento del 1,66% + bono proporcional (hasta $505.748,51)
|Martes 27 de octubre
|Prestación por Desempleo
|6 y 7
|Cuota de seguro de desempleo + cobertura médica
|Miércoles 28 de octubre
|Haberes mayores a la mínima
|6 y 7
|Aumento del 1,66% + bono proporcional
|Miércoles 28 de octubre
|Prestación por Desempleo
|8 y 9
|Cuota de desempleo (Cierre de calendario mensual)
|Jueves 29 de octubre
|Haberes mayores a la mínima
|8 y 9
|Fin formal del calendario previsional de octubre
|Hasta el 10 de noviembre
|Pago Único, Maternidad, PNC Asig.
|Todas
|Ventanilla de acreditación permanente abierta
Consulta de cobro en Mi ANSES: cómo revisar fecha, lugar y recibo con CUIL
Para constatar de forma autónoma el estado de la prestación, y evitar traslados innecesarios a las sucursales, los pasos digitales son:
- Acceso al portal oficial: ingresar en
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES desde el teléfono celular.
- Identificación digital: completar el casillero con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.
- Pestaña de cobros: dirigirse a la sección "Cobros" y presionar en "Fecha y lugar de cobro" para constatar la entidad bancaria, la sucursal y la disponibilidad del beneficio.
- Comprobante de haberes: en la sección "Jubilaciones y Pensiones", presionar "Consultar recibos de haberes" para descargar la liquidación en formato PDF, corroborando que los aportes del 1,66% estén bien calculados y que los descuentos de obra social (Ley 19.032) respeten las alícuotas legales.
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