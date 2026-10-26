ANSES: quiénes cobran jubilaciones mayores a la mínima y Desempleo este martes 27 de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este martes 27 de octubre 2026 con las acreditaciones oficiales para dos universos predeterminados: aquellos jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los trabajadores desvinculados amparados bajo la Prestación por Desempleo.

Durante esta jornada, los fondos se depositan de manera directa para los titulares previsionales cuyos documentos finalizan en 4 y 5, integrando el reajuste del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre el IPC y, en los casos pertinentes, la fracción del bono proporcional de hasta $70.000, en tanto que el fondo de desempleo libera los pagos asignados a los documentos terminados en 6 y 7, asegurando la libre disponibilidad de los saldos desde las cero horas en las cuentas bancarias de la seguridad social.

ANSES quiénes cobran este martes 27 de octubre 2026: DNI y grupos con dinero disponible

El cronograma operativo del organismo previsional distribuye las acreditaciones bancarias de la jornada bajo el siguiente esquema:

Buscador de Fechas ANSES | Diario RÍO NEGRO

Buscador de cobro de ANSES Cronograma oficial: Martes 27 al jueves 29 de octubre de 2026 Oficial ANSES Consultador por DNI Tabla del cierre de mes Seleccioná la prestación: Todas las prestaciones en curso Jubilaciones y pensiones (superan la mínima) Prestación por Desempleo (Plan 1) Ventanilla permanente (Pago Único, Maternidad, Asig. PNC) Elegí la última cifra de tu documento: Todos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mostrando: Todos los cobros activos Restablecer filtros Fecha de cobro Prestación oficial DNI Detalle de liquidación Martes 27 de octubre Haberes mayores a la mínima 4 y 5 Aumento del 1,66% + bono proporcional (hasta $505.748,51) Martes 27 de octubre Prestación por Desempleo 6 y 7 Cuota de seguro de desempleo + cobertura médica Miércoles 28 de octubre Haberes mayores a la mínima 6 y 7 Aumento del 1,66% + bono proporcional Miércoles 28 de octubre Prestación por Desempleo 8 y 9 Cuota de desempleo (Cierre de calendario mensual) Jueves 29 de octubre Haberes mayores a la mínima 8 y 9 Fin formal del calendario previsional de octubre Hasta el 10 de noviembre Pago Único, Maternidad, PNC Asig. Todas Ventanilla de acreditación permanente abierta

Consulta de cobro en Mi ANSES: cómo revisar fecha, lugar y recibo con CUIL

Para constatar de forma autónoma el estado de la prestación, y evitar traslados innecesarios a las sucursales, los pasos digitales son: