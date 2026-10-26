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ANSES: quiénes cobran jubilaciones mayores a la mínima y Desempleo este martes 27 de octubre 2026

ANSES continúa con el cronograma bancario este martes 27 de octubre 2026, para jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de Desempleo. Conocé los DNI habilitados, los montos y los canales de consulta oficial.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Calendario de pagos ANSES.-

Calendario de pagos ANSES.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este martes 27 de octubre 2026 con las acreditaciones oficiales para dos universos predeterminados: aquellos jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los trabajadores desvinculados amparados bajo la Prestación por Desempleo.

Durante esta jornada, los fondos se depositan de manera directa para los titulares previsionales cuyos documentos finalizan en 4 y 5, integrando el reajuste del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre el IPC y, en los casos pertinentes, la fracción del bono proporcional de hasta $70.000, en tanto que el fondo de desempleo libera los pagos asignados a los documentos terminados en 6 y 7, asegurando la libre disponibilidad de los saldos desde las cero horas en las cuentas bancarias de la seguridad social.

ANSES quiénes cobran este martes 27 de octubre 2026: DNI y grupos con dinero disponible

El cronograma operativo del organismo previsional distribuye las acreditaciones bancarias de la jornada bajo el siguiente esquema:

Buscador de Fechas ANSES | Diario RÍO NEGRO

Buscador de cobro de ANSES

Cronograma oficial: Martes 27 al jueves 29 de octubre de 2026

Oficial ANSES
Mostrando: Todos los cobros activos
Fuente: ANSES | Categoría Servicios Diario RÍO NEGRO

Consulta de cobro en Mi ANSES: cómo revisar fecha, lugar y recibo con CUIL

Para constatar de forma autónoma el estado de la prestación, y evitar traslados innecesarios a las sucursales, los pasos digitales son:

  1. Acceso al portal oficial: ingresar en anses.gob.ar o abrir la aplicación Mi ANSES desde el teléfono celular.
  2. Identificación digital: completar el casillero con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.
  3. Pestaña de cobros: dirigirse a la sección "Cobros" y presionar en "Fecha y lugar de cobro" para constatar la entidad bancaria, la sucursal y la disponibilidad del beneficio.
  4. Comprobante de haberes: en la sección "Jubilaciones y Pensiones", presionar "Consultar recibos de haberes" para descargar la liquidación en formato PDF, corroborando que los aportes del 1,66% estén bien calculados y que los descuentos de obra social (Ley 19.032) respeten las alícuotas legales.


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Anses

calendario de pago

Jubilados y Pensionados

Prestación por Desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este martes 27 de octubre 2026 con las acreditaciones oficiales para dos universos predeterminados: aquellos jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los trabajadores desvinculados amparados bajo la Prestación por Desempleo.

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