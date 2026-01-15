Boca despide a dos campeones en la Reserva: se marchan a Platense

La Reserva de Boca brilló en 2025: se consagró campeona del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, y ese gran rendimiento despertó el interés de varios equipos de Primera División por algunos de sus futbolistas.

Entre ellos, Mateo Mendía y Santiago Dalmasso se marcharán a Platense a préstamo por 12 meses. Aún no trascendió si la negociación incluirá un cargo y/o una opción de compra. El Calamar jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores y está armando un plantel amplio que le permita competir en todos los frentes.

Mendía debutó en Primera División en 2024, cuando compartió la zaga central con Lautaro Di Lollo en el partido en el que el Xeneize derrotó 4-2 a Central Córdoba, en el Estadio Madre de Ciudades. En tanto, el mediocampista tuvo su estreno en Copa Sudamericana, también en 2024, frente a Independiente del Valle. En ambos casos, el entrenador era Diego Martínez, hoy nuevamente al frente de Huracán.

El cipoleño Valentino Simoni es otro de los jóvenes que dejaron Boca tras la obtención de ambos títulos. El delantero ya se entrena con Gimnasia de Mendoza, club recien ascendido a la Primera División al que llegó a préstamo y con opción de compra.

Además, algunos clubes consultaron condiciones por Camilo Rey Domenech, el volante central que fue titular en varios partidos bajo la conducción de Fernando Gago. Sin embargo, en el Xeneize prefieren retenerlo para que sume minutos durante la temporada 2026.