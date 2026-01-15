El fuerte respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras su confirmación como DT de Boca

Comenzó la temporada 2026 para Boca. El Xeneize disputó su primer amistoso en La Bombonera y no pasó del empate frente a Millonarios de Colombia. Fue 0-0, en un partido que el local mereció más, pero no fue eficaz frente al arco rival.

Luego de terminado el compromiso y entregadas las copas a cada equipo, Leandro Paredes habló sobre la confirmación de Claudio Úbeda como DT y bancó la decisión de la dirigencia: «Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros. Terminamos el torneo mucho mejor que como lo empezamos«, sostuvo en diálogo con ESPN.

Además, el futbolista de la Selección Argentina reveló que el plantel quería que el Sifón continuará como entrenador: «Habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante«, cerró.

Úbeda quedó en el ojo de la tormenta luego de la eliminación en el torneo Clausura frente a Racing. El DT del Xeneize fue el principal apuntado tras un insólito cambio, donde sacó a Exequiel Zeballos ante el murmullo de la Bombonera. En su ciclo, ganó 7 partidos y perdió en 3 ocasiones. Tras la caída contra la Academia, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme evaluó la continuidad del DT y decidió continuar con el mismo cuerpo técnico en 2026.

Las trabas del pase de Hinestroza

Cuando parecía estar todo solucionado, aparecieron nuevas trabas que complican la llegada de Marino Hinestroza a Boca. Insólitamente, el Xeneize todavía no ha podido cerrar ningún refuerzo y sigue a la espera del colombiano.

En las últimas horas se conoció los motivos de una nueva complicación en la novela del mercado de pases. Según el periodista Augusto Cesar, la principal dificultad radica en un problema entre clubes, que parece estar lejos de solucionarse.

La discrepancia entre el Xeneize y Atlético Nacional se debe a que la institución colombiana quiere quedarse con un 20% del pase de Hinestroza, mientras que el club de la Ribera planea darle al verdolaga ese mismo porcentaje de una plusvalía de una futura venta que supere los 5 millones.

De solucionarse, el pase estará cerrado. Pero para que eso ocurra, alguna de las partes deberá ceder su posición. Hasta el momento, es la única negociación de la dirigencia azul y oro, ya que la llegada de Alexis Cuello parece casi terminada.