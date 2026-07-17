Boca fue superior de principio a fin, venció 2-0 a Sarmiento y pasó a los octavos de la Copa Argentina

En el estreno del segundo ciclo del Rodolfo Arruabarrena como DT, Boca superó a Sarmiento por 2-0 y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina y ahora se las verá con Vélez. El partido se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell´s.

El Xeneize pasó de ronda sin sobresaltos y ahora se medirá con Vélez. (FBaires)

El conjunto de la Ribera se plantó con Milton Delgado y Santiago Ascacibar en el doble cinco, Tomás Aranda con mayor libertad y buscó lastimar por las bandas, especialmente con las proyecciones de Lautaro Blanco y la movilidad del juvenil Leonel Flores, una de las apuestas del DT.

La primera aproximación llegó a los 5, cuando Flores desbordó por la derecha y lanzó un centro que el Ruso Ascacibar no pudo conectar con comodidad. Luego, el propio delantero volvió a intentarlo con un remate que rebotó en un defensor y más tarde probó de zurda tras una gambeta, aunque sin dirección.

Con el correr de los minutos, el Xeneize se adueñó del desarrollo. Alan Velasco se recostó sobre la izquierda para darle amplitud al ataque, mientras Blanco se convirtió en una salida constante por su sector. Sin embargo, las llegadas no terminaron de transformarse en peligro real por la falta de claridad en la definición.

Velasco lo rompió y Flores lo liquidó

Boca trasladó su dominio al marcador en el complemento y terminó justificando la clasificación. Tras un primer tiempo en el que había sido superior, pero sin eficacia, el equipo de Arruabarrena golpeó en los momentos justos, manejó el desarrollo con autoridad y cerró la noche en Rosario sin sobresaltos.

El Xeneize salió decidido a romper el cero desde el reinicio. Primero avisó con una buena combinación entre Lozano, Aranda y Blanco que terminó con una intervención del arquero Ayala ante Merentiel. Minutos después volvió a generar peligro con un pase profundo de Flores para el uruguayo, aunque Insaurralde llegó al cruce de manera providencial.

La insistencia tuvo premio a los seis minutos. Alan Velasco recibió de frente al arco y sacó un potente remate bajo que se metió junto al palo derecho de Ayala para convertir el 1-0, el primer gol oficial del segundo ciclo de Arruabarrena al frente de Boca.

Con la ventaja, el conjunto azul y oro no bajó la intensidad. Flores siguió siendo una de las figuras en ataque, Aranda recuperó una pelota clave para iniciar otra acción de riesgo y Sarmiento apenas inquietó con un remate lejano de Salle y un reclamo de penal por una caída de Marabel que el árbitro desestimó.

El segundo tanto llegó a los 26 minutos y coronó la gran actuación del juvenil. Tras una buena acción colectiva, Leonel Flores definió con un derechazo cruzado y bajo, imposible para Ayala, para marcar el 2-0 y convertir su primer gol en Boca, una noche que difícilmente olvide.

Con dos goles de ventaja, Boca controló el partido a través de la posesión y del manejo de los tiempos. Arruabarrena aprovechó para mover el banco con los ingresos de Palacios, Zenón, Alarcón y Romero, mientras que Sarmiento intentó reaccionar con variantes ofensivas, aunque nunca encontró los caminos para comprometer a Brey.

Incluso el Xeneize estuvo cerca del tercero en un remate cruzado de Zenón y en un contraataque que terminó invalidado por posición adelantada. Con autoridad, eficacia y una marcada superioridad en el juego, Boca cerró el encuentro sin sufrir y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, donde lo espera Vélez.