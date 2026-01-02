Boca inicia la pretemporada con las renovaciones de Javi García y Ander Herrera

Ander Herrera y Javier García renovaron sus contratos y seguirán por un año más en el Xeneize.

Este viernes 2 de enero comienza la pretemporada de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, con Claudio Úbeda como entrenador, en la antesala de una nueva temporada de Copa Libertadores. El Xeneize tendrá su debut oficial el fin de semana del 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra en La Bombonera por la primera fecha del Torneo Apertura.

Por el momento, Boca no tiene amistosos confirmados para la preparación ni cerró la llegada de refuerzos. Marino Hinestroza es el jugador que aparece más cerca, aunque todavía no hay acuerdo total para concretar la transferencia. Además, existe interés por Alexis Cuello y en los próximos días podrían comenzar las negociaciones con San Lorenzo.

En cuanto a las novedades contractuales, Ander Herrera y Javier García, cuyos contratos expiraron en diciembre de 2025, se presentaron en Boca Predio y renovarán sus vínculos por un año más. García será el tercer arquero del plantel, mientras que el español buscará un 2026 con mayor protagonismo y menos lesiones.

Los que no serán tenidos en cuenta

Por otro lado, varios jugadores que finalizaron sus préstamos regresaron al club, aunque no se entrenarán junto al plantel profesional. Lo harán en una cancha apartada, bajo las órdenes de Mirco Salsa, preparador físico del club.

Entre ellos se destacan Jabes Saralegui, Renzo Giampaoli, Marcelo Weigandt, Gonzalo Maroni, Bruno Valdez, Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Oscar Salomón, entre otros. La intención de la dirigencia es escuchar ofertas para venderlos o volver a cederlos a préstamo.

Desde Tigre buscan extender la cesión de Saralegui, quien tuvo un buen año, aunque sorpresivamente Úbeda no lo tendría en cuenta. Una situación similar ocurre con Giampaoli en Gimnasia, y con Salomón, que fue una de las figuras de Platense en la consagración del Torneo Apertura.

Además, otros clubes, incluidos algunos del exterior, mostraron interés por varios de estos futbolistas, por lo que no se descarta que sus salidas se definan en los próximos días.