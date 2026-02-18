Alarma en la Selección: Lautaro Martínez salió lesionado y sería baja por algunas semanas

Lautaro Martínez salió reemplazado en el complemento en Noruega, con una molestia en el gemelo.

Por el repechaje de la Champions League, en busca de un lugar en los octavos de final, Inter de Milán viajó a Noruega para medirse ante Bodø Glimt.

Cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1, a los 16 minutos del segundo tiempo, Lautaro Martínez fue reemplazado por Marcus Thuram y, en apenas tres minutos, el conjunto local anotó dos goles para sellar el 3 a 1 definitivo.

Además de la derrota, el Inter recibió una pésima noticia: su capitán y emblema, el Toro, sufrió una lesión muscular en el gemelo. Si bien todavía no se realizó estudios médicos, todo indica que se trataría de un desgarro que lo mantendría fuera de las canchas por varios partidos.

La revancha, que se disputará en el Giuseppe Meazza, obligará al equipo de Christian Chivu a remontar dos goles de diferencia y Lautaro ya está descartado. Además, el delantero probablemente se pierda la ida de las semifinales de la Copa Italia, el martes 3 de marzo como visitante ante Como, y el clásico de la ciudad frente a Milan, programado para el domingo 8.

Aún no se conoce con precisión cuánto tiempo demandará su recuperación, pero llegaría en condiciones a la Finalissima ante España, que se jugará el viernes 27 de marzo. Por esta razón, Lionel Scaloni no debería preocuparse por su ausencia.