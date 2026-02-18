Messi volvió a entrenarse tras su lesión y crecen las chances de jugar en la MLS

Después de una semana de ausencia, Lionel Messi volvió a trabajar a la par de sus compañeros en Inter Miami y encendió la ilusión de cara al inicio de la nueva temporada de la Major League Soccer. El rosarino había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso frente a Barcelona de Ecuador.

La molestia física obligó a modificar la agenda del equipo dirigido por Javier Mascherano. El encuentro preparatorio ante Independiente del Valle, que iba a disputarse el último viernes en Puerto Rico, fue reprogramado para el 26 de febrero en el mismo país.

¿Llega Messi al debut de Inter Miami en la MLS?

El cuerpo técnico y el departamento médico seguirán de cerca la evolución del capitán argentino en los próximos días. La decisión pasará por evaluar su respuesta física en los entrenamientos y determinar si está en condiciones de sumar minutos.

Inter Miami visitará a Los Ángeles FC el sábado a las 23.30, en el arranque oficial de la MLS. El conjunto estadounidense iniciará la defensa del título obtenido la temporada pasada y la presencia de Messi sería clave para ese objetivo.

La recuperación del rosarino también es seguida con atención por la Selección Argentina. El combinado nacional disputará la Finalissima frente a España el 27 de marzo, en un compromiso de alto voltaje internacional y que definirá muchas cosas de cara a la Copa del Mundo y la consideración de Lionel Scaloni.

En principio, por el tipo de lesión no debería tener inconvenientes para llegar en plenitud a ese partido. Sin embargo, la prioridad será evitar recaídas y asegurar que Messi se recupere ritmo competitivo sin riesgos, en un calendario que se presenta exigente desde el inicio.